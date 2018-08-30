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"O Candidato Honesto 2"

Leandro Hassum garante risos em sátira política

Política vira piada em 'O Candidato Honesto 2'

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 12:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 12:33
Você deve se lembrar da imagem da ex-presidente Dilma pedalando no primeiro filme. Em O Candidato Honesto 2, Leandro Hassum está de volta à cena política como João Ernesto, que se candidata à presidência novamente, e vence.
Leandro Hassum dá vida a João Ernesto em "O Candidato Honesto 2" Crédito: Desiree do Valle/Divulgação
Depois de tudo o que lhe ocorreu - denúncias de corrupção, quatro anos de cadeia, embora ele tenha sido condenado a 400 anos -, ele cede às maquinações, que podem levá-lo ao impeachment, de um certo Ivan Pires, que se insinua como candidato a vice na sua chapa.
Ivan Pires se assemelha a Michel Temer. E como em Os Farofeiros, o roteirista Paulo Cursino não satiriza só a política, mas o cinema brasileiro. 

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