Leandro Hassum garante risos em sátira política

Você deve se lembrar da imagem da ex-presidentepedalando no primeiro filme. Em O Candidato Honesto 2,está de volta à cena política como João Ernesto, que se candidata à presidência novamente, e vence.

Depois de tudo o que lhe ocorreu - denúncias de corrupção, quatro anos de cadeia, embora ele tenha sido condenado a 400 anos -, ele cede às maquinações, que podem levá-lo ao impeachment, de um certo Ivan Pires, que se insinua como candidato a vice na sua chapa.