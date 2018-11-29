Álbum de Rita Ora, 'Phoenix' é destaque na imprensa internacional

Aguardado pelos fãs e pela crítica, o segundo álbum de estúdio da cantora Rita Ora, "Phoenix", lançado na última sexta, dia 23, conquistou, em menos de quatro horas de estreia, o TOP #1 no chart do iTunes UK e TOP #3 no Brasil. E não foram apenas os charts que mostraram o poder do novo projeto da cantora.
A crítica musical tem feito elogios e se surpreendeu com o trabalho da artista. Depois de seis anos de debut com "Ora", a expectativa pelo novo trabalho era grande e Rita apresentou um projeto consistente e "irresistivelmente cativante", como declarou o Financial Times. Para o jornal Independent, "valeu a espera" pela chegada de "Phoenix". O The Guardian destacou que a referência à ave mitológica e a metáfora de renascer das cinzas foi perfeita para mostrar que a música de Rita ainda é relevante no cenário pop internacional.
"Let You Love Me", atual single do projeto, já é sucesso em todas as plataformas digitais conquistando 100 mil novos streams diariamente ao redor do mundo, e segue em terceiro lugar nas paradas do Reino Unido. Na Austrália a faixa recebeu selo de ouro, acompanhada de outras músicas do novo álbum, "Anywhere" com selo de platina duplo e "Your Song" com o selo de platina triplo. É como afirmou a Gaytimes Magazine, "a estrela brilha mais do que nunca!".