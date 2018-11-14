MÚSICA

Laura Pausini lança novo single de álbum indicado ao Grammy Latino 2018

Canção faz parte da trilha sonora da novela O Sétimo Guardião, da TV Globo

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 14:35

Redação de A Gazeta

14/11/2018 - A cantora italiana Laura Pausini, indicada ao Grammy Latino 2018 pelo álbum 'Fatti Sentire', na versão em espanhol Crédito: Instagram/@laurapausini
Laura Pausini está na expectativa para a cerimônia de premiação do Grammy Latino 2018, que será nesta quinta-feira, 15, em MGM Grand Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Isso porque o novo álbum da cantora, Fatti Sentire, na versão em espanhol, foi indicado na categoria 'Melhor Álbum Vocal Pop'.
No início da semana, Laura Pausini lançou uma nova música de trabalho. Frasi a Metà faz parte da trilha sonora da novela O Sétimo Guardião, da TV Globo.
Nas redes sociais, Laura Pausini comemorou a indicação ao Grammy Latino 2018 por Fatti Sentire. Estou orgulhosa e independentemente de como será na quinta-feira, devo admitir que, depois de 25 anos, me emociona muito me sentir tão amada e respeitada. Levo vocês comigo, escreveu a italiana no perfil oficial no Instagram.

