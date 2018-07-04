Lançado em 'parcelas', novo CD de Gustavo Lins valoriza o artista

Gustavo Lins Crédito: Assessoria Luana Ribeiro/Divulgação

Completo, o álbum "Jardins e Desertos" tem treze faixas. Desde abril deste ano, as músicas estão sendo lançadas aos poucos e, até dezembro, a ideia é ter o CD completo com as treze canções. Nelas, Gustavo Lins quis - mais do que nunca - valorizar cada passo da produção de um hit dando ênfase às fases pelas quais passa o processo de criação do artista. Autorais, as músicas também brindam o tradicional pagode romântico que já lhe é inerente, mas o cantor também inova flertando com a MPB na balada que dá nome ao disco.

Já estão lançadas - e incluídas no CD - "Muito Além da Cama", "Jardins e Desertos", "Manual de um Sonhador" e "Pra Elevar o Pensamento". Até o fim do ano, serão lançadas: "Amor incrível" (20/07), "No caminho do amor" (24/08), "Seu aniversário" (21/09), "Ainda tô no ar" (19/10), "Quarto do amor" (23/11) e "Coração interditado" (21/12).

Aos 31 anos e comemorando uma fase mais madura da carreira, Gustavo aposta nas plataformas digitais para lançamento de seus trabalhos e avalia que o próprio ambiente virtual é um excelente canal de conversa com os fãs. A estratégia é parecida com a de Anitta, na era "Checkmate", em que lançou uma música por mês, no fim de 2017. Por sinal, a cantora já inova novamente e apela para lançamento com a nova ferramenta do Instagram, o IGTV.

Gustavo, que já nasceu na era tecnológica, por outro lado, não se acha dos mais conectados, embora reconheça a importância que os smartphones e afins têm em sua profissão e o quanto, até, isso interfere no seu cotidiano.

Gustavo Lins Crédito: Assessoria Luana Ribeiro/Divulgação

Em conversa com o Gazeta Online , o artista ainda destacou planos futuros, falou sobre os lançamentos até o fim do ano e alertou que a turnê de divulgação do novo CD deve vir para o Espírito Santo:

Como foi a recepção dos fãs com esse formato de lançamento?

É uma proposta da gravadora, que sugeriu fazer dessa forma, e eu não me opus, porque foi uma forma de lançar o disco no mercado como um produto diferente. Isso eu deixo para eles escolherem. Eu acho até que esse formato deu um resultado muito bom quanto aos fãs, porque eles até pediram para que continuasse sendo dessa forma. As plataformas digitais são um terreno novo, eu comecei minha carreira no CD... Apesar de ser meu segundo lançamento no digital, eu ainda considero uma coisa nova. Mas meus números aumentaram muito nos ambientes digitais, já estou com números bem expressivos.

E nessa onda do lançamento em novo formato, o disco traz alguma novidade?

É um disco bastante autoral, são composições inéditas... É um CD onde eu faço bastante coisa do samba romântico, mas eu também mostro novidades. Só explorei várias vertentes dentro do samba... Eu dou uma transitada entre várias nuances do gênero, dou uma pincelada nas inúmeras formas do samba.

E a escolha do nome...

É uma coisa que tem a ver com vida de artista. A gente está aqui fazendo o que a gente mais ama, é o nosso dia a dia de viver disso com dignidade. "Jardim" tem a ver com a composição. "Deserto" é o desafio de gravar, entrar no processo de divulgação... É um CD que valoriza muito o artista. É uma mistura do lado do trabalho que nem sempre é um mar de rosas para o artista, mas que também o realiza em um segundo momento

Você participou de várias etapas do processo do CD. Isso deu um "DNA" diferente no resultado final?

Com certeza, acho que sim. A minha composição nasce comigo, no meu violão. Com o passar dos anos tive até mais tempo de estudar música, porque comecei minha carreira com 15 anos de idade, quando estava gravando meu primeiro CD... Tudo aconteceu muito rápido... Mas, voltando: É claro que, quando a música nasce e eu a apresento ao arranjador, ela já está com o meu DNA artístico. Acho que esse contato entra no disco de uma forma muito especial. Dessa vez, eu pude reparar que muita coisa que eu fiz, do jeito que já tenho costume, umas harmonias e uns acordes, foram preservador pelos arranjadores. A música tem esse mistério né... É um trabalho que tem que ter química entre compositor, intérprete, produtor, arranjador... Eu acredito muito no espaço entre essas partes.

E essa onda de tecnologia, ainda mais por você ser novo... Afeta o processo de produção?

Ajuda e muito - até demais no contato com os fãs. Recebo milhares de mensagens pelas redes sociais e acho que é bacana, o contato fica muito próximo. E na forma de vender a música também, de divulgar... E eu espero que isso seja bom para a música, principalmente, porque acho que a gente está vivendo um momento de transição até na forma de escutar música, na música que chega para a massa... Mas espero que as gravadoras possam se fortalecer e consigam continuar revelando novos talentos, que invistam em novos talentos, tendo a mesma oportunidade que eu tive... Eu peguei ainda essa época, a época do CD muito forte.

Acha que nesses quase 15 anos de carreira mudou muita coisa, então?

Nossa rotina é basicamente a mesma, é a rotina de fazer os shows. Faço show praticamente todo fim de semana e a rotina do artista é essa. Acho que mudou um pouco a forma como as coisas acontecem talvez, a coisa da internet o artista tem que participar muito do dia a dia na internet, essas novas mídias... O próprio YouTube acaba aproximando o artista do público... Acho que isso é o que mais mudou e no que mais a gente teve que se adaptar para se comunicar da forma correta. E o artista tem que, cada vez mais, saber o que quer, saber fazer uma música que seja a sua cara. E eu acho que hoje eu sei o que eu quero musicalmente, isso é um tesouro muito grande que eu acho que eu conquistei.

E agora já tem novos projetos à vista? Shows... Turnê?

Agora, com esse CD, a gente começa uma nova etapa de trabalho. Estamos com um show bem bonito, que eu gostaria muito de levar ao Espírito Santo. E, com certeza, os capixabas poderão vê-lo de perto. Eu quero levar o mais rápido a Vitória, Vila Velha, que sempre prestigiaram meu trabalho. Tenho certeza que o resultado será incrível, tanto para mim quanto para quem for me assistir, quando acontecer.