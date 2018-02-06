Lançado de surpresa, 'The Cloverfield Paradox' é uma grande bagunça

Domingo à noite, por volta das 21h, sites como o Deadline e o The Hollywood Reporter começaram a noticiar a possibilidade de a Netflix disponibilizar The Cloverfield Paradox após o encerramento do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano  o evento mais concorrido da TV americana e o que tem o comercial mais caro. Durante veio a exibição do primeiro trailer do filme e a confirmação: o filme estaria disponível assim que o jogo entre Philadelphia Eagles e New England Patriots chegasse ao fim.

Uma surpresa? Sem dúvida! Inesperada? Nem tanto. O terceiro Cloverfield, sucessor dos ótimos Cloverfield  Monstro (2008) e Rua Cloverfield, 10 (2016), vinha há tempo sendo empurrado pela Paramount; o filme tinha estreia marcada para abril de 2017, mas o último adiamento o colocava nos cinemas em 24 de abril deste ano.

Se tem uma coisa certa em Hollywood é que estúdios só adiam filmes nos quais não têm confiança. Por isso, a notícia de que a Netflix seria casa para o filme caiu como uma luva  como uma plataforma de streaming, ela não se importa com bilheterias. A Paramount, assim, recuperaria ao menos parte do que investiu no longa e o serviço de streaming ficaria feliz da vida com um filme que, bom ou ruim, atrairia espectadores à sua plataforma.

Mas e o filme?

Dirigido pelo inexperiente Julius Onah, The Cloverfield Paradox começa bem. Após anos sofrendo com a falta de recursos na Terra, uma equipe internacional é enviada ao espaço com a missão de testar um dispositivo que pode gerar energia sustentável. O problema é que as primeiras dezenas de testes deram errado e o desespero começa a tomar conta de todos.

Quando a equipe tem êxito em uma tentativa, situações bizarras começam a acontecer dentro da estação espacial. Situações que podem ter a ver com o paradoxo do título, algo que já era alertado por especialistas na Terra.

A situação, que a princípio deixa o espectador tenso, não é bem desenvolvida pelo roteiro  ou ao menos não foi no corte final do filme. Enquanto algumas escolhas funcionam bem (a personagem que aparece misteriosamente na nave), outras servem apenas para fazer o roteiro andar. Mesmo que explicações não sejam o forte da franquia Cloverfield, as coisas precisam ao menos fazer sentido.

O elenco é muito bom, com rostos conhecidos e até alguns alívios cômicos funcionais. Além disso, com as refilmagens feitas para encaixar o filme na saga, a trama, como um todo, funciona  o espectador vê ambientes e situações previamente discutidos nos dois filmes anteriores.

A impressão que fica, porém, é de que um dia, antes de todos os cortes e refilmagens, pode ter havido alguma história boa para The Cloverfield Paradox, que poderia ter sido uma boa ficção científica com toques de terror, mas, no fim, escapa de ser terrível pelas boas atuações e por fazer parte de um mundo interessante. Uma surpresa, sim, mas não uma das boas.