Lair Renó vem a Vitória soltar a voz e contar casos

Lair Renó Crédito: RODRIGO LOPES/Divulgação

Quem vê Lair Rennó ao lado de Fátima Bernardes, diariamente na TV, não pensa nos casos hilários que ele tem para contar. Em seu primeiro talk show, o jornalista e apresentador mostra um lado mais divertido e multifacetado, onde Lair até canta. E os capixabas poderão conferir essa versão mais bem humorada de Lair em breve.

A turnê de "Olá, Lair!" chega ao Teatro da Ufes, no próxio dia 5 de maio, em apresentação única. Nele, o jornalista canta e conta histórias engraçadas, as curiosidades, gafes e os bastidores da profissão que Lair vai fazer o público se divertir e se emocionar.

"'Olá,Lair!' é algo que me acompanha desde que comecei a apresentar jornal. Quando conversava com um repórter, eu nunca dizia 'Bom dia', 'Boa tarde' ou 'Boa noite', era sempre 'Olá' e a resposta era 'Olá, Lair!', foi quando a brincadeira aconteceu", explica Lair.

Ele começou a carreira na televisão em 1997 ainda como estagiário na TV Cultura de Minas Gerais. Mineiro desconfiado e curioso,foi contratado pela Globo em 2000. Apresentou jornais em Minas, mas planejou ir além das montanhas e acabou âncora do principal canal de notícias do país, a Globonews. Foram três anos de coberturas nacionais, internacionais e de muitas, mas muitas histórias divertidas.

No espetáculo "Olá,Lair!", o apresentador conta tudo: o que viu e o que não viu, mas soube de fonte segura, nesses quase 20 anos de carreira. O que deu certo na vida profissional, o que não saiu como o combinado e o convite de Fátima Bernardes que mudou sua vida.

"Agora estou muito feliz em poder reunir e compartilhar histórias que adquiri em vários anos de jornalismo e de televisão nos Estúdios Globo  são cinco anos de Encontro com Fátima Bernardes e quase 20 de carreira. Tem histórias divertidas de bastidores e tem também gafes. Acho que as pessoas vão se surpreender com os causos, com a forma de contar e com as músicas", explica Lair Rennó sobre a atual fase na tela da TV Globo.

E tem mais. No repertório de canções, o jornalista incluiu clássicos que marcaram as vidas de gerações como "De Volta pro meu aconchego", "La Barca" e "Nos bailes da vida". Tudo isso, dividindo o palco com Max Viana, músico experiente e violonista, filho de Djavan.

SERVIÇO

Olá, Lair!

Com Lair Rennó

Quando: 05 de maio, às 21h

Onde: Teatro da Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514  Campus da UFES

Ingressos: R$ 40 (setor A/meia); R$ 80 (setor A/inteira); R$ 35 (setor B/meia); R$ 70 (setor B/inteira); R$ 25 (mezanino/meia) e R$ 50 (mezanino/inteira)

Vendas: no site www.tudus.com.br ou na bilheteria do teatro de 15h as 20h

Informações: (27) 3029-2765