Lady Gaga é a primeira artista a vencer 5 premiações na mesma temporada

A atriz Lady Gaga no Oscar 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga

A cantora e atriz Lady Gaga fez história neste domingo, 24. Além de conquistar seu primeiro Oscar, ela se tornou a primeira artista musical a vencer cinco premiações na mesma temporada: Oscar, Grammy, Globo de Ouro, Bafta e Critics' Choice.

Lady Gaga começou o ano levando o prêmio de melhor canção original no Globo de Ouro. Em seguida, ganhou o prêmio de melhor atriz no Critics' Choice Awards.

No Grammy, a artista se consagrou em três categorias: melhor performance pop em dupla, melhor performance pop solo e melhor canção escrita para mídia visual.