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Lady Gaga é a primeira artista a vencer 5 premiações na mesma temporada

Cantora alcançou marco histórico após vitórias no Oscar, Grammy, Globo de Ouro, Bafta e Critics' Choice

Publicado em 

25 fev 2019 às 15:57

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 15:57

A atriz Lady Gaga no Oscar 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga
A cantora e atriz Lady Gaga fez história neste domingo, 24. Além de conquistar seu primeiro Oscar, ela se tornou a primeira artista musical a vencer cinco premiações na mesma temporada: Oscar, Grammy, Globo de Ouro, Bafta e Critics' Choice.
Lady Gaga começou o ano levando o prêmio de melhor canção original no Globo de Ouro. Em seguida, ganhou o prêmio de melhor atriz no Critics' Choice Awards.
No Grammy, a artista se consagrou em três categorias: melhor performance pop em dupla, melhor performance pop solo e melhor canção escrita para mídia visual.
No mesmo dia, dessa vez no considerado 'Oscar britânico', Gaga conquistou a estatueta de melhor canção original no Bafta. Para completar o quinteto de prêmios, a artista levou o Oscar de melhor música original com "Shallow", do filme "Nasce Uma Estrela".

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