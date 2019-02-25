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Vencedora

Lady Gaga conquista o Oscar de Melhor Canção Original

"Nasce Uma Estrela" retrata a relação da jovem cantora Ally (Gaga) com o parceiro Jackson Maine (Cooper)

Publicado em 

25 fev 2019 às 09:25

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 09:25

Bradley Cooper e Lady Gaga em "Nasce uma Estrela" Crédito: Warner bros.
A favorita Lady Gaga conquistou o Oscar 2019 de Melhor Canção Original, com "Shallow", do filme "Nasce Uma Estrela". Além de ter composto e ser a intérprete da música, Gaga também é a protagonista do filme, ao lado de Bradley Cooper (que também dirige a obra).
"Nasce Uma Estrela" retrata a relação da jovem cantora Ally (Gaga) com o parceiro Jackson Maine (Cooper). No total, o filme concorre a nove Oscars.
VEJA A LISTA DE VENCEDORES

- Melhor Filme
"Green Book: O guia"

- Ator
Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")

- Atriz
Olivia Colman ("A Favorita")

- Diretor
Alfonso Cuarón ("Roma")

- Atriz coadjuvante
Regina King - "Se a rua Beale falasse"

- Trilha sonora original
"Pantera Negra"

- Ator coadjuvante
Mahershala Ali "Green Book - O guia"

- Roteiro adaptado
"Infiltrado na Klan"

-Roteiro original
"Green Book - O guia"

- Edição
"Bohemian Rhapsody"

- Fotografia
"Roma"

- Filme de língua estrangeira
"Roma"

-Melhor animação
"Homem-Aranha no Aranhaverso"

-Canção original
"Shallow", "Nasce uma estrela"

- Figurino
"Pantera Negra"

- Curta-metragem
"Skin"

- Edição de som
"Bohemian Rhapsody"

- Mixagem de som
"Bohemian Rhapsody"

- Curta de animação
"Bao"

- Direção de arte
"Pantera Negra"

- Efeitos visuais
"O primeiro homem"

- Maquiagem e penteado
"Vice"

- Documentário
"Free Solo"

- Documentário curta-metragem
"Absorvendo o tabu"

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