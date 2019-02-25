Lady Gaga conquista o Oscar de Melhor Canção Original

A favorita Lady Gaga conquistou o Oscar 2019 de Melhor Canção Original, com "Shallow", do filme "Nasce Uma Estrela". Além de ter composto e ser a intérprete da música, Gaga também é a protagonista do filme, ao lado de Bradley Cooper (que também dirige a obra).
"Nasce Uma Estrela" retrata a relação da jovem cantora Ally (Gaga) com o parceiro Jackson Maine (Cooper). No total, o filme concorre a nove Oscars.
VEJA A LISTA DE VENCEDORES
- Melhor Filme
"Green Book: O guia"
- Ator
Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")
- Atriz
Olivia Colman ("A Favorita")
- Diretor
Alfonso Cuarón ("Roma")
- Atriz coadjuvante
Regina King - "Se a rua Beale falasse"
- Trilha sonora original
"Pantera Negra"
- Ator coadjuvante
Mahershala Ali "Green Book - O guia"
- Roteiro adaptado
"Infiltrado na Klan"
-Roteiro original
"Green Book - O guia"
- Edição
"Bohemian Rhapsody"
- Fotografia
"Roma"
- Filme de língua estrangeira
"Roma"
-Melhor animação
"Homem-Aranha no Aranhaverso"
-Canção original
"Shallow", "Nasce uma estrela"
- Figurino
"Pantera Negra"
- Curta-metragem
"Skin"
- Edição de som
"Bohemian Rhapsody"
- Mixagem de som
"Bohemian Rhapsody"
- Curta de animação
"Bao"
- Direção de arte
"Pantera Negra"
- Efeitos visuais
"O primeiro homem"
- Maquiagem e penteado
"Vice"
- Documentário
"Free Solo"
- Documentário curta-metragem
"Absorvendo o tabu"
- Melhor Filme
"Green Book: O guia"
- Ator
Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")
- Atriz
Olivia Colman ("A Favorita")
- Diretor
Alfonso Cuarón ("Roma")
- Atriz coadjuvante
Regina King - "Se a rua Beale falasse"
- Trilha sonora original
"Pantera Negra"
- Ator coadjuvante
Mahershala Ali "Green Book - O guia"
- Roteiro adaptado
"Infiltrado na Klan"
-Roteiro original
"Green Book - O guia"
- Edição
"Bohemian Rhapsody"
- Fotografia
"Roma"
- Filme de língua estrangeira
"Roma"
-Melhor animação
"Homem-Aranha no Aranhaverso"
-Canção original
"Shallow", "Nasce uma estrela"
- Figurino
"Pantera Negra"
- Curta-metragem
"Skin"
- Edição de som
"Bohemian Rhapsody"
- Mixagem de som
"Bohemian Rhapsody"
- Curta de animação
"Bao"
- Direção de arte
"Pantera Negra"
- Efeitos visuais
"O primeiro homem"
- Maquiagem e penteado
"Vice"
- Documentário
"Free Solo"
- Documentário curta-metragem
"Absorvendo o tabu"