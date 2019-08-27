Kevin o Chris lança 'Linda Índia' com direito a clipe; assista

Diferente da vibe senta e chora, Kevin o Chris lança "Linda Índia" em que o senta continua mas o chora dá lugar ao amor. Na letra, Kevin se declara para uma mulher ao cantar eu fico tentando decifrar o seu olhar; sorte de te encontrar. Lógico que a batida do funk dá o tom para o que deve ser o próximo hit do rapaz de 22 anos.
O clipe foi gravado no Rio de Janeiro, num campo de vôo livre. Nas imagens é possível ver o cantor numa vegetação árida e num clima mais romântico, mas mantendo os beats de funk. "Vai, no vai e vem. Vem, no vem e vai" são as frases que mais se repetem na canção, mas o ritmo é tão envolvente que nem se repara o tanto de vezes que o funkeiro as fala na música. Confira o clipe.