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MÚSICA

Kendrick Lamar é confirmado no Lollapalooza Brasil 2019

Rapper americano é a principal novidade que o festival traz ao Brasil nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2019; Arctic Monkeys, Tribalistas, Post Malone, Lenny Kravitz e Sam Smith são outras atrações anunciadas

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 20:56
Kendrick Lamar Crédito: Divulgação
Kendrick Lamar é a principal novidade do Lollapalooza para 2019: o rapper americano foi confirmado no line-up do festival, que ocorre nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2019. Os outros dois headliners são o Arctic Monkeys e os Tribalistas - pela primeira vez o evento coloca um grupo ou artista brasileiro como uma das principais atrações.
Post Malone, Lenny Kravitz, Sam Smith, Twenty One Pilots, Macklemore, Interpol, Snow Patrol, Foals e St Vincent são outros artistas confirmados.
Os brasileiros BK, Rashid, Scalene, Liniker e os Caramelows, Carne Doce, Luiza Lian e Duda Beat, entre outros, também foram confirmados.
Veja o line-up completo do Lollapalooza 2019.
O Lollapalooza Brasil ocorre em abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ainda há ingressos a venda (o mais barato, a meia entrada para estudantes/jovem de baixa renda clientes Bradesco e next, custa R$663; o ingresso geral, sem descontos ou benefícios, sai agora por R$1.560).

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