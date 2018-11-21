Kendrick Lamar é confirmado no Lollapalooza Brasil 2019

Kendrick Lamar é a principal novidade do Lollapalooza para 2019: o rapper americano foi confirmado no line-up do festival, que ocorre nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2019. Os outros dois headliners são o Arctic Monkeys e os Tribalistas - pela primeira vez o evento coloca um grupo ou artista brasileiro como uma das principais atrações.
Post Malone, Lenny Kravitz, Sam Smith, Twenty One Pilots, Macklemore, Interpol, Snow Patrol, Foals e St Vincent são outros artistas confirmados.
Os brasileiros BK, Rashid, Scalene, Liniker e os Caramelows, Carne Doce, Luiza Lian e Duda Beat, entre outros, também foram confirmados.
Veja o line-up completo do Lollapalooza 2019.
O Lollapalooza Brasil ocorre em abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ainda há ingressos a venda (o mais barato, a meia entrada para estudantes/jovem de baixa renda clientes Bradesco e next, custa R$663; o ingresso geral, sem descontos ou benefícios, sai agora por R$1.560).