Kendrick Lamar é confirmado no Lollapalooza Brasil 2019

Kendrick Lamar Crédito: Divulgação

Kendrick Lamar é a principal novidade do Lollapalooza para 2019: o rapper americano foi confirmado no line-up do festival, que ocorre nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2019. Os outros dois headliners são o Arctic Monkeys e os Tribalistas - pela primeira vez o evento coloca um grupo ou artista brasileiro como uma das principais atrações.

Post Malone, Lenny Kravitz, Sam Smith, Twenty One Pilots, Macklemore, Interpol, Snow Patrol, Foals e St Vincent são outros artistas confirmados.

Os brasileiros BK, Rashid, Scalene, Liniker e os Caramelows, Carne Doce, Luiza Lian e Duda Beat, entre outros, também foram confirmados.

Veja o line-up completo do Lollapalooza 2019.