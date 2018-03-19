Katy Perry homenageia Marielle Franco em show no Rio

Katy Perry homenageia Marielle Franco e recebe irmã e filha da vereadora em show no Rio Crédito: Reprodução/Instagram

A revolta e a indignação pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, na última quarta-feira, chegaram ao mundo da música pop e ao palco da Praça da Apoteose na noite deste domingo. A cantora americana Katy Perry fez uma homenagem a Marielle na música Unconditionally, exibindo uma foto da ativista carioca no telão. Katy também recebeu a irmã de Marielle, Anielle Franco, e sua filha, Luyara Franco, no palco, e no camarim, antes da apresentação. A música veio em um bloco do espetáculo chamado Introspective, de músicas mais tristes e reflexivas.

 Não importa de onde você vem, se das favelas ou das partes ricas da cidade, não importa quem você é, quem você ama ou a cor da sua pele. Esta música é para você, sobre amor incondicional  disse a cantora.

Alguns gritos de Marielle presente! já eram ouvidos antes da canção. Uma fotografia de Marielle surgiu no telão por trás de Katy, quando ela cantava o refrão, que diz Vou amar você incondicionalmente. Ao fim da música, ela chamou Anielle e Luyara ao palco. Recebidas com gritos de Justiça!, as duas não contiveram as lágrimas.

 Podemos fazer um momento de silêncio para Marielle?  pediu Katy, após abraçar as duas.  Só queremos dizer que nós, da minha turnê, e dos Estados Unidos, estamos ao seu lado, olhamos por vocês, e amamos vocês.

Do palco, o choro se espalhou pela plateia.

Você vai manter a luz dela brilhando, brilhando muito - disse a Luyara, antes de se virar para o público.  Vocês têm o poder!

Anielle e Luyara contaram o encontro com a cantora.

 Ela soube do crime ontem (sábado), em São Paulo, quando foi ao Museu Afro Brasil (no Ibirapuera) e quis prestar essa homenagem  disse Anielle, que tem tomado as rédeas da luta política da irmã.  Não é política, é uma questão de humanidade. O caso já é global, até o Papa Francisco falou a respeito. A Katy falou que a morte da minha irmã vai iniciar uma revolução, que ela sempre será lembrada.

Luyara contou que a mãe gostava da música de Katy Perry.