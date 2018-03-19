Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Apoteose

Katy Perry homenageia Marielle Franco em show no Rio

Cantora americana recebeu irmã e filha da vereadora e dedicou a música Unconditionally à ativista assassinada

Publicado em 19 de Março de 2018 às 09:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 09:22
Katy Perry homenageia Marielle Franco e recebe irmã e filha da vereadora em show no Rio Crédito: Reprodução/Instagram
A revolta e a indignação pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, na última quarta-feira, chegaram ao mundo da música pop e ao palco da Praça da Apoteose na noite deste domingo. A cantora americana Katy Perry fez uma homenagem a Marielle na música Unconditionally, exibindo uma foto da ativista carioca no telão. Katy também recebeu a irmã de Marielle, Anielle Franco, e sua filha, Luyara Franco, no palco, e no camarim, antes da apresentação. A música veio em um bloco do espetáculo chamado Introspective, de músicas mais tristes e reflexivas.
 Não importa de onde você vem, se das favelas ou das partes ricas da cidade, não importa quem você é, quem você ama ou a cor da sua pele. Esta música é para você, sobre amor incondicional  disse a cantora.
Alguns gritos de Marielle presente! já eram ouvidos antes da canção. Uma fotografia de Marielle surgiu no telão por trás de Katy, quando ela cantava o refrão, que diz Vou amar você incondicionalmente. Ao fim da música, ela chamou Anielle e Luyara ao palco. Recebidas com gritos de Justiça!, as duas não contiveram as lágrimas.
 Podemos fazer um momento de silêncio para Marielle?  pediu Katy, após abraçar as duas.  Só queremos dizer que nós, da minha turnê, e dos Estados Unidos, estamos ao seu lado, olhamos por vocês, e amamos vocês.
Do palco, o choro se espalhou pela plateia.
Você vai manter a luz dela brilhando, brilhando muito - disse a Luyara, antes de se virar para o público.  Vocês têm o poder!
Anielle e Luyara contaram o encontro com a cantora.
 Ela soube do crime ontem (sábado), em São Paulo, quando foi ao Museu Afro Brasil (no Ibirapuera) e quis prestar essa homenagem  disse Anielle, que tem tomado as rédeas da luta política da irmã.  Não é política, é uma questão de humanidade. O caso já é global, até o Papa Francisco falou a respeito. A Katy falou que a morte da minha irmã vai iniciar uma revolução, que ela sempre será lembrada.
Luyara contou que a mãe gostava da música de Katy Perry.
 Ela não era muito boa no inglês, mas tentava cantar, principalmente I kissed a girl, porque tinha a ver com ela, né?  disse Luyara, lembrando que Marielle estava em um relacionamento gay nos últimos anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guarda compartilhada de pets: dinâmica exige atenção com a alimentação do animal
STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna
Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados