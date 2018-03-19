Katy Perry homenageia Marielle Franco em show no Rio

A revolta e a indignação pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, na última quarta-feira, chegaram ao mundo da música pop e ao palco da Praça da Apoteose na noite deste domingo. A cantora americana Katy Perry fez uma homenagem a Marielle na música Unconditionally, exibindo uma foto da ativista carioca no telão. Katy também recebeu a irmã de Marielle, Anielle Franco, e sua filha, Luyara Franco, no palco, e no camarim, antes da apresentação. A música veio em um bloco do espetáculo chamado Introspective, de músicas mais tristes e reflexivas.
Não importa de onde você vem, se das favelas ou das partes ricas da cidade, não importa quem você é, quem você ama ou a cor da sua pele. Esta música é para você, sobre amor incondicional disse a cantora.
Alguns gritos de Marielle presente! já eram ouvidos antes da canção. Uma fotografia de Marielle surgiu no telão por trás de Katy, quando ela cantava o refrão, que diz Vou amar você incondicionalmente. Ao fim da música, ela chamou Anielle e Luyara ao palco. Recebidas com gritos de Justiça!, as duas não contiveram as lágrimas.
Podemos fazer um momento de silêncio para Marielle? pediu Katy, após abraçar as duas. Só queremos dizer que nós, da minha turnê, e dos Estados Unidos, estamos ao seu lado, olhamos por vocês, e amamos vocês.
Do palco, o choro se espalhou pela plateia.
Você vai manter a luz dela brilhando, brilhando muito - disse a Luyara, antes de se virar para o público. Vocês têm o poder!
Anielle e Luyara contaram o encontro com a cantora.
Ela soube do crime ontem (sábado), em São Paulo, quando foi ao Museu Afro Brasil (no Ibirapuera) e quis prestar essa homenagem disse Anielle, que tem tomado as rédeas da luta política da irmã. Não é política, é uma questão de humanidade. O caso já é global, até o Papa Francisco falou a respeito. A Katy falou que a morte da minha irmã vai iniciar uma revolução, que ela sempre será lembrada.
Luyara contou que a mãe gostava da música de Katy Perry.
Ela não era muito boa no inglês, mas tentava cantar, principalmente I kissed a girl, porque tinha a ver com ela, né? disse Luyara, lembrando que Marielle estava em um relacionamento gay nos últimos anos.