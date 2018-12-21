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Karol Conka reúne ativistas negros e destaca diversidade em videoclipe

A representatividade negra e a tolerância sexual pautam o videoclipe de 'Vogue do Gueto', de Karol Conka, lançado nesta quarta (19).

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 23:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 23:25
20/12/2018 - A cantora e rapper Karol Conka em cena de seu novo videoclipe, "Vogue do Gueto", de música que integra seu disco mais recente, "Ambulante" Crédito: Divulgação
A representatividade negra e a tolerância sexual pautam o videoclipe de 'Vogue do Gueto', de Karol Conka, lançado nesta quarta-feira (19). Dirigido pela equipe do coletivo feminista de cinema We are Magnolias, o filme tem participações dos coletivos Batekoo, As Irenes, Estaremos Lá e Mooc, além de uma equipe de dançarinos e de fãs da cantora e rapper curitibana.
Com sonoridade voltada às pistas de dança -como todo o recente disco "Ambulante", o segundo da carreira de Conka-, o vídeo levanta a bandeira da representatividade: a maior parte dos figurantes são negros, e há transexuais e casais gays.
A cantora também se arrisca no "voguing", um estilo de dança inspirado nos movimentos de modelos em passarelas, surgido nos anos 1980, popularizado por Madonna no videoclipe de "Vogue" e recentemente resgatado pela comunidade LGBT.
"Ela usa da influência dela para pautar coisas importantes. Até o fato de a gente estar aqui, realizando o clipe e mostrando a cara no vídeo. Reunir todo esse pessoal em um projeto só é incrível", afirmou Maurício, porta-voz da Batekoo, ao site Portal Popline.

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