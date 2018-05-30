Kadu Moliterno anuncia filme de 'Juba & Lula' quase 30 anos após o fim

André de Biase e Kadu Moliterno em "Armação ilimitada" Crédito: CEDOC/TV Globo/Reprodução

Quem tem guardado na memória as peripécias de Juba & Lula, dupla que protagonizou a série "Armação Ilimitada", que parou de ser transmitida pela TV Globo em 1988 e depois voltou com uma série própria no ano seguinte, pode comemorar. É que Kadu Moliterno, que participou da série original, já adianta que haverá um filme da série, que deve culminar, ainda, em novos episódios da trama. Além disso, o ator garante que novos fãs surgirão com as novas aventuras da dupla que foi só fama no fim da década de 1980.

Gazeta Online, Kadu confidencia que é um prazer voltar a viver o Juba e que, na verdade, o personagem nunca saiu dele. "É uma emoção muito grande poder reformar esses personagens, esses heróis nacionais depois de 30, 35 anos", afirma. Em entrevista ao, Kadu confidencia que é um prazer voltar a viver o Juba e que, na verdade, o personagem nunca saiu dele. "É uma emoção muito grande poder reformar esses personagens, esses heróis nacionais depois de 30, 35 anos", afirma.

Ele ainda acredita que a série é imortal e o espírito dos protagonistas não envelheceu nesse meio tempo. "Nunca ficou para trás. Ainda hoje passam reprises na televisão e deixam viva a memória nas pessoas", acredita.





O filme é uma grande armação, na verdade. Tanto para os novos fãs quanto para as pessoas que acompanharam a série na década de 80 Kadu Moliterno, ator

Kadu frisa que, por várias vezes, é chamado na rua por fãs que querem uma foto com ele. "E aí, Juba, vamos tirar uma foto?" é uma frase constante para o ator. "Tenho 48 anos de carreira, fiz inúmeras novelas e as pessoas dizem, até hoje, que é uma honra estar ao lado do Juba", diz, exemplificando a perenidade da trama.

FILMAGENS DE "JUBA & LUBA" COMEÇAM NESTE ANO

O filme, que deve ser lançado já em 2019, ainda vai começar a ser filmado. Kadu adianta que as cenas serão rodadas entre o fim deste ano e início do próximo. "Vai ser uma grande surpresa porque o importante é manter os mistérios, até pela expectativa que o público tem", diz, sem querer adiantar muito da história que será contada.

"A Última Aventura", como será chamado o filme, é apenas o nome. Isso porque o eterno Juba revela que a trama abrirá precedentes para novos filmes e até uma nova série. "Nós queremos que, de alguma forma, o filme tenha esse movimento, esse apelo de voltar para a TV ou ter novos capítulos, que serão mostrados em novos filmes", aponta, reiterando: "A intenção é que do filme nasça uma nova série, principalmente". O ator ainda comemora que vários personagens da trama original farão parte do elenco do longa-metragem. "A família volta a se reunir", compara.

Explicando o nome, Kadu detalha que "A Última Aventura" representa o reencontro que os dois amigos - Juba e Luba - terão após décadas sem se ver.