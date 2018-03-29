Justin Bieber pode lançar CD com músicas gospel, diz jornal britânico

Novas tatuagens de Justin Bieber dão susto em fãs Crédito: Reprodução/Instagram

O último álbum de Justin Bieber, Purpose, foi lançado em 2015 e, desde então, o cantor tem ficado longe dos holofotes. Porém, segundo o The Sun, esse hiato tem previsão para acabar, pois Bieber estaria trabalhando em um álbum com músicas gospel.

O artista tem frequentado, há alguns anos, a igreja Hillsong Church, todas as semanas. Uma fonte próxima a ele disse ao The Sun: "Justin está criando músicas que realmente refletem o momento que ele está vivendo em termos de espiritualidade. Ele sempre foi religioso, mas nos últimos dois anos ele se aproximou mais da igreja Hillsong e mudou sua vida inteira. Ele é uma pessoa completamente diferente agora".

A fonte diz ainda que ele ficou sem vontade de gravar músicas após Purpose, mas que colegas da igreja o fizeram se envolver com a música novamente.

"Há temas chave sobre amor e redenção nas faixas que ele já criou até agora. Vai realmente surpreender alguns fãs", continou a fonte. Entretanto, o álbum deve sair apenas no fim deste ano ou no começo de 2019.