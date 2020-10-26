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Música

Justin Bieber estreia especial sobre novo disco no YouTube

Atração irá ao ar em 30 de outubro, a partir das 13h

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 15:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 15:08
Justin Bieber no clipe de
Justin Bieber no clipe de "Holy" Crédito: Reprodução/YouTube
Os fãs de Justin Bieber estão ansiosos com a exibição do documentário sobre o novo disco do cantor, Changes, lançado neste ano. A atração irá ao ar pelo YouTube no próximo dia 30 de outubro, às 13h.
Justin Bieber: Next Chapter dá continuidade a série com dez episódios lançada em janeiro de 2020. O primeiro capítulo teve mais de 32 milhões de visualizações no YouTube na primeira semana. Nessa edição, além dos bastidores da gravação do novo álbum, o cantor mostrará como é a vida com a esposa, Hailey Bieber.

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