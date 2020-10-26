Justin Bieber estreia especial sobre novo disco no YouTube

Os fãs de Justin Bieber estão ansiosos com a exibição do documentário sobre o novo disco do cantor, Changes, lançado neste ano. A atração irá ao ar pelo YouTube no próximo dia 30 de outubro, às 13h.

Justin Bieber: Next Chapter dá continuidade a série com dez episódios lançada em janeiro de 2020. O primeiro capítulo teve mais de 32 milhões de visualizações no YouTube na primeira semana. Nessa edição, além dos bastidores da gravação do novo álbum, o cantor mostrará como é a vida com a esposa, Hailey Bieber.