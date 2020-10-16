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Justin Bieber lança clipe de 'Lonely' com ator de 'O Quarto de Jack'

No vídeo, Jacob Tremblay encarna versão adolescente do cantor

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 19:09
O ator Jacob Tremblay, conhecido pelo filme "O Quarto de Jack" (2015), interpreta um Justin Bieber adolescente em novo clipe do cantor, lançado nesta sexta (16).
Justin Bieber e Jacob Tremblay lançaram juntos o clipe
Justin Bieber e Jacob Tremblay lançaram juntos o clipe "Lonely" Crédito: Reprodução/ Instagram @justinbieber
No vídeo do single "Lonely", o jovem aparece sozinho em um camarim olhando para o espelho quando é chamado por alguém. A câmera o acompanha até o que seria o palco do show, mas ao chegar no local o menino não enxerga ninguém na plateia. Apenas uma cadeira está ocupada, e é justamente Bieber, já adulto, quem está ali. Veja o clipe:
Na letra da canção, o músico parece refletir sobre o seu passado e como, apesar de toda a fama, se sentia solitário. "E se você tivesse tudo o que queria, mas ninguém para liga? Talvez, daí você me conhecesse. Porque eu tive tudo. Mas ninguém estava ouvindo", diz trecho da música. 
"Lonely" é uma parceria de Bieber com o produtor Benny Blanco. Além dela, o artista lançou recentemente "Holy", com Chance the Rapper. Os dois singles devem fazer parte do novo álbum do cantor, que ainda não tem data para ser lançado.

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