Justin Bieber lança clipe de 'Lonely' com ator de 'O Quarto de Jack'

O ator Jacob Tremblay, conhecido pelo filme "O Quarto de Jack" (2015), interpreta um Justin Bieber adolescente em novo clipe do cantor, lançado nesta sexta (16).
No vídeo do single "Lonely", o jovem aparece sozinho em um camarim olhando para o espelho quando é chamado por alguém. A câmera o acompanha até o que seria o palco do show, mas ao chegar no local o menino não enxerga ninguém na plateia. Apenas uma cadeira está ocupada, e é justamente Bieber, já adulto, quem está ali. Veja o clipe:
Na letra da canção, o músico parece refletir sobre o seu passado e como, apesar de toda a fama, se sentia solitário. "E se você tivesse tudo o que queria, mas ninguém para liga? Talvez, daí você me conhecesse. Porque eu tive tudo. Mas ninguém estava ouvindo", diz trecho da música.
"Lonely" é uma parceria de Bieber com o produtor Benny Blanco. Além dela, o artista lançou recentemente "Holy", com Chance the Rapper. Os dois singles devem fazer parte do novo álbum do cantor, que ainda não tem data para ser lançado.