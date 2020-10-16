Justin Bieber lança clipe de 'Lonely' com ator de 'O Quarto de Jack'

O ator Jacob Tremblay, conhecido pelo filme "O Quarto de Jack" (2015), interpreta um Justin Bieber adolescente em novo clipe do cantor, lançado nesta sexta (16).

Justin Bieber e Jacob Tremblay lançaram juntos o clipe "Lonely" Crédito: Reprodução/ Instagram @justinbieber

No vídeo do single "Lonely", o jovem aparece sozinho em um camarim olhando para o espelho quando é chamado por alguém. A câmera o acompanha até o que seria o palco do show, mas ao chegar no local o menino não enxerga ninguém na plateia. Apenas uma cadeira está ocupada, e é justamente Bieber, já adulto, quem está ali. Veja o clipe:

Na letra da canção, o músico parece refletir sobre o seu passado e como, apesar de toda a fama, se sentia solitário. "E se você tivesse tudo o que queria, mas ninguém para liga? Talvez, daí você me conhecesse. Porque eu tive tudo. Mas ninguém estava ouvindo", diz trecho da música.