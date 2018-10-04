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'Juliet, Nua e Crua', a comédia romântica cheia de estilo

Baseado no romance homônimo do também cult inglês Nick Hornby (Febre de Bola, Alta Infidelidade), o filme tem lá seu encanto, apesar de afetar sua condição 'independente' de maneira excessiva, que chega a ser até maneirista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 12:12

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 12:12

Juliet Nua e Crua, de Jesse Peretz, pode ser definido como um triângulo amoroso no melhor estilo do cinema 'indie' americano. Os personagens são modernos, os diálogos inteligentes e o elenco é cool até demais.
"Juliet, Nua e Crua" Crédito: Reprodução/Divulgação
Annie (Rose Byrne) vive há vários anos com Duncan (Chris ODowd), um crítico musical fanático pelo roqueiro Tucker Crowe (Ethan Hawke).
Tucker gravou um álbum há 25 anos e depois sumiu. Tornou-se um mito. Pelo menos para seus admiradores. Entre os quais não se encontra Annie, que posta em seu blog um comentário ácido sobre Tucker. Ele mesmo responde e a partir de então a história começa para valer.
Baseado no romance homônimo do também cult inglês Nick Hornby (Febre de Bola, Alta Infidelidade), o filme tem lá seu encanto, apesar de afetar sua condição "independente" de maneira excessiva, que chega a ser até maneirista. De qualquer forma, e apesar desse exibicionismo cool, Juliet, Nua e Crua é uma boa e inteligente comédia romântica.
Juliet, Nua e Crua / Juliet, Naked
(EUA, Reino Unido/2018, 105 min.)Dir. Jesse Peretz. Com Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris ODowd
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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