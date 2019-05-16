Home
Jota 3 e BNegão lançam vinil de "Flores e Ervas" em Vitória

Apresentação acontece na noite desta quinta-feira (16), no Spirito Jazz. O videoclipe da faixa foi lançado em fevereiro deste ano.