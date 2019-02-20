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Estão se reunindo

Jonas Brothers devem voltar aos palcos após seis anos separados

Joe e Kevin estão fazendo reuniões em Londres para um retorno oficial, com novas músicas da banda

Publicado em 

20 fev 2019 às 12:29

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 12:29

Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas: os Jonas Brothers Crédito: Reprodução/Instagram @jonasmendesfan
Após seis anos separados, o grupo de irmãos Jonas Brothers está preparando uma volta aos palcos que deve acontecer em breve.
Diferentes fontes teriam confirmado à revista americana US Weekly que Nick, Joe e Kevin estão fazendo reuniões em Londres para um retorno oficial, com novas músicas da banda.
Segundo uma fonte, o trio voltaria agora apenas como "Jonas", sem mais o complemento "Brothers".
"Depois de aproveitarem o sucesso das carreiras internacionais e de tomar um tempo para trabalhar em seus projetos, eles sentem que agora é a hora de voltarem a se apresentar juntos", diz uma das fontes.
Os Jonas Brothers se lançaram em 2005 e mantiveram atividade até 2013. Nesse meio tempo, fizeram dezenas de shows, participaram de filmes da Disney e tiveram uma série própria, conquistando fãs por todo o mundo. Também lançaram quatro CDs e duas trilhas sonoras nos oito anos juntos. 
Dos três irmãos, Nick tem sido o com maior foco da mídia nos últimos meses. O ator se casou com a atriz indiana Priyanka Chopra no final de 2018, com uma festa luxuosa em Nova Déli, na Índia.
O evento aconteceu em um hotel e teve três dias de celebração em um histórico palácio no topo de uma colina na cidade de Jodhpur, incluindo partidas de críquete e coreografias de dança à Bollywood.
Mais recentemente, Nick, que já fez shows solo no Brasil nos últimos anos, se ofereceu para viver o personagem Batman nos cinemas, após Ben Affleck deixar o papel. 

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