Jojo Toddynho lança nova música com coautoria de Anitta

Na madrugada desta quinta-feira, 12, Jojo Toddynho lançou seu novo single, "Arrasou Viado". A música tem temática LGBT e Anitta, que "lançou" a cantora em seu clipe "Vai, Malandra", é coautora.
No clipe, Jojo veste um maiô com as cores da bandeira LGBT e pessoas segurando cartazes com escritos como "queremos passar com nosso amor". O vídeo ainda conta com presença de personalidades como David Brazil, Rita Cadillac e Tammy Miranda.
Entretanto, os versos "arrasou, viado" e a temática do clipe estão sendo alvos de críticas nas redes sociais, já que internautas acusam a cantora de querer lucrar com o público LGBT.
Há poucos dias, a música "Me Solta", de Nego do Borel, foi muito criticada após o cantor aparecer vestido de mulher e beijando outro homem no clipe, mesmo já tendo posado ao lado do pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro, que se posiciona contra a união entre homossexuais.