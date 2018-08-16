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HOMENAGEM

John Travolta e Olivia Newton-John comemoram 40 anos de 'Grease'

Os dois se reuniram em evento para marcar o sucesso de musical lançado em 1978
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 19:02

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 19:02

16/08/2018 - John Travolta e Olivia Newton-John comemoram 40 anos de 'Grease' Crédito: Instagram/John Travolta
Os atores John Travolta e Olivia Newton-John se reuniram em Beverly Hills, na Califórnia, para celebrar os 40 anos de lançamento do filme Grease - Nos Tempos da Brilhantina. O musical fez um tremendo sucesso no final dos anos 1970, arrecadando mais de R$ 1,5 bilhão com exibições ao redor do mundo.
"Eu me sinto grata por ter feito parte disso e por ter trabalhado com ele [Travolta]. Nós ficamos amigos desde então", contou Olivia à People, acrescentando que o ator também a apoiou quando ela descobriu um câncer de mama em 1992. "Quando você compartilha esse tipo de sucesso meteórico - e nada foi capaz de superar isso - você compartilha um vínculo", explica Travolta.
Em Grease, a dupla interpreta os jovens Sandy e Danny, um casal que luta para permanecer junto apesar das diferenças sociais e obstáculos do ensino médio.

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