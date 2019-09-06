John Mayer, Lil Nas X e Camila Cabello nos lançamentos da semana #6

John Mayer no lyric video de "Carry Me Away" Crédito: Reprodução/Youtube

A semana chega com muita música pop. A sexta edição da nossa lista de lançamentos traz canções de Camila Cabello, Charli XCX, Tove Lo. Mas nem só de pop viverá o homem, Tem o novo som de John Mayer, o axé com Léo Santana, Lil Nas X com hip hop, Greta Van Gleet com rock... Confira as opções que selecionamos e atualize a playlist.

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LANÇAMENTOS

TOVE LO FEAT. KYLLIE MINOGUE - "REALLY DON'T LIKE U"

A sueca conseguiu fazer uma baladinha entrônica para aquele início de festa bem gostoso em "Really Don't Like You". Para melhorar tudo, ela conseguiu trazer ninguém menos que Kyllie Minogue para cantar junto a canção. A música segue a vibe pop leve dos últimos singles e que devem guiar o próximo álbum de Tove Lo, "Sunshine Kitty".

MATEUS CARRILHO - "AMOR SEM LEI"

O ex-Banda Uó continua apostando na mistura de pop com o brega do Norte e Nordeste do país. A nova música é "Amor Sem Lei", que ganhou clipe. O vídeo mostra Mateus encarnando um bandido cheio de molejo nas coreografias e conta com participação de GKAY, que faz uma policial.

LIL NAS X - "PANINI"

Do sucesso obtido com o "velho oeste", em "Old Town Road", Lil Nas X vai para o outro estremo e segue para um cenário futurista. Na última semana, o americano lançou "Panini", com direito a sampler de "In Bloom", do Nirvana. Confira abaixo o clipe.

LÉO SANTANA FEAT. ANITTA - "CONTATINHO"

O carnaval não passou para Léo Santana, que se juntou a Anitta na música "Contatinho". Na melhor mistura do funk e axé, eles falam da famosa vida de solteiro na era digital. "Tá pensando que eu sou o quê? / Sempre que eu quero não tá disponível / Se eu abrir minha agenda pra tu ver / Tô com mina de A a Z", diz trecho da letra. Só para lembrar que a música fazparte do DVD "Levada do Gigante"

CAMILA CABELLO - "LIAR" e "SHAMELESS"

A ex-Fifth Harmony começa a apresentar as músicas do projeto "Romance". "Liar" e "Shameless" chegaram apresentando que o pop continua vivo e as raízes cubanas de Cabello também. Estas mais presentes na primeira canção, com o sax forte no início da canção. E o pop chega a ser uma pegada saudosista ao lembrar batidas em canções dos anos 1990 como "Ace of Base", em alguns pontos.

"Shameless" veio com direito a videoclipe. Com som mais pop e até "pesado", ela apresenta um vídeo com confissões e muito fogo.

Em "Liar", a veia cubana de Cabello está mais explícita desde o início com o som do sax. Confira abaixo:

BILLIE EILISH - "ALL THE GOOD GIRL GO TO HELL"

Seguindo a linha católica do clipe de Cabello, Billie Eilish lançou o vídeo de "all the good girls go to hell", em que encarna um anjo caído, que tem até suas asas queimadas num ponto do clipe. "Todas as boas meninas vão para o inferno /

Porque até a própria Deusa / Tem inimigos / E quando a água começar a subir / E o céu estiver fora de vista / Ela vai querer o diabo em sua equipe", diz trecho da canção. A música faz parte do álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

JOHN MAYER - "CARRY ME AWAY"

O cantor lançou a terceira música desde o álbum "The Search for Everything" (2017). "Carry Me Away" chegou nesta sexta-feira (6) com um lyric video bem intimista mostrando o processo de produção da canção. A canção é calma e boa para esperarmos o anúncio de um novo disco, o que ainda não tem prazo para acontecer.

FAT JOE FEAT. ANUEL AA e CARDI B14:56 06/09/2019 - "YES"

Três monstros do rap americano se juntaram. Fat Joe chamou Cardi B e Anuel AA para a canção "Yes". A faixa faz parte do disco de Joe, “Family Ties”, que ainda será lançado.

GRETA VAN GLEET - "ALWAYS THERE"

A banda de hard rock apresenta aos fãs a música que ficou de fora do disco "Anthem Of The Peaceful Army" (2018). O single melódico fará parte da trilha sonora de A Million Little Pieces, filme de Sam Taylor-Johnson (Cinquenta Tons de Cinza). Confira:

CHARLI XCX FEAT. CLAIRO AND YAEJI- "FEBRUARY 2017"

Daqui a pouco, Charli XCX apresenta o novo disco todo para os fãs sem que eles percebam. Mais uma semana em que a britânica apresenta mais um single - o quinto - que pode fazer parte do álbum "charli", que será lançado no próximo dia 13. Desta vez, a parceria é com as artistas indie Clairo e Yaeji, mas a pegada sendo totalmente pop/eletrônica. Confira abaixo:

CLIPE

MILEY CYRUS - "SLIDE AWAY"

Lançada no dia 16 de agosto, a canção ganhou clipe nesta sexta-feira (6). O vídeo mostra bem o que acontece na capa do single, com objetos jogados na água. No fim, eram resquícios de uma festa. Confira a história por traz da capa.

DISCO

MELANIE MARTINEZ - K-12

Sem disco novo desde 2015, quando "Cry Baby" a alçou ao sucesso no globo, Melanie voltou com tudo nesta sexta-feira (6). A americana lançou o projeto "K-12", que consiste num disco e um filme de uma hora e meia. Sim, o álbum vem com treze faixas mostrando um amadurecimento nas canções e elas são apresentadas durante o filme, que está disponível no YouTube. Confira abaixo.

ALESSIA CARA - THIS SUMMER

Conhecida pela canção "Scars To Your Beautiful", que tocou a exaustão nas rádios, a canadense, de 23 anos, lançou o EP "This Summer", na sexta-feira (6). No mesmo estilo de Charli XCX, ela foi soltando uma música por semana. As seis faixas que compõem o repertório do trabalho, são bem pop. Vale a pena dar uma ouvida.

ROSA NEON - ROSA NEON

Formada por Luiz Gabriel Lopes, Marcelo Tofani, Mariana Cavanellas e Marina Sena, a Rosa Neon lança seu álbum de estreia com bastante pop nacional e contemporâneo. O disco homônimo chega com a participação e bênçãos do conterrâneo e padrinho (talvez inusitado) Djonga.

JALOO - FT (PT. 1)

Depois de quatro anos do lançamento de "#1", Jaloo apresenta "ft (pt. 1)", disco lançado na última sexta-feira (6), com parcerias como Lia Clark, Dona Onete, Karol Conká, Mc Tha e Gaby Amarantos. Todos eles influenciaram bem os sons encontrados no disco. Confira.