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Cinema

'Jogador Nº 1' traz de volta aquele Spielberg moleque dos anos 80

Adaptação do romance de ficção científica de Ernest Cline é um sonho de consumo nerd
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 22:35

Publicado em 29 de Março de 2018 às 22:35

Filme mostra um futuro em que todos ficam conectados a seus óculos de realidade virtual Crédito: Warner/Divulgação
Jogador Nº 1, o livro de Ernest Cline, é praticamente um playground para a galera que se considera nerd bem antes disso ser uma coisa legal. Cheio de homenagens ao cinema e aos games dos anos 1980, o livro mostra o mundo de 2045 pelos olhos do jovem Wade Watts. A distopia criada pelo autor traz uma ambientação sombria e desesperançosa  justamente por isso, todos usam o Oásis para tudo. A plataforma de realidade virtual é um escape para a dura realidade; dentro dela, todos são o que querem ser.
Quando James Halliday, o criador do Oásis e uma espécie de Willy Wonka hi-tech, morre, ele promete deixar toda sua fortuna e o controle da plataforma para quem solucionar seus enigmas e encontrar o maior dos easter eggs. Inicia-se então uma corrida maluca para que somente os mais apaixonados pela cultura pop oitentista seriam capazes de vencer, uma vez que todos os mistérios são ligados a ela  dos discos do Rush à filmografia de John Hughes, passando por clássicos do cinema e dos fliperamas.
E sabe quem praticamente construiu a cultura pop cinematográfica dos anos 1980? Ele mesmo: Steven Allan Spielberg, o hoje septuagenário que encantou o mundo com filmes como Contatos Imediatos de Terceiro Grau (1977), Os Caçadores da Arca Perdida (1981) e E.T (1982). Quem, então, seria mais adequado para levar para as telas o livro de Cline?
O FILME
Jogador Nº 1, o filme dirigido por Steven Spielberg, é pontual em corrigir as falhas do livro  com o auxílio das imagens (um batalhão delas), o roteiro (que tem participação do próprio Cline) não se baseia apenas nas referências nostálgicas e nas homenagens para conquistar o público.
Quando o filme se inicia, parece que tudo será como no trailer: velocidade e muita informação, mas não
Gigante de Ferro é relação Crédito: Warner/Divulgação
 demora para Spielberg tomar as rédeas. Após uma breve apresentação de Wade (Tye Sheridan) para a trama, somos levados a conhecer as pessoas por trás dos avatares. Ironicamente, o filme utiliza muito melhor o mundo real do que o livro, que prefere passar mais tempo no encantamento e nas aventuras do Oásis  o que, claro, não significa que Spielberg tenha deixado a ação de lado.
As sequências ambientadas no mundo virtual abusam da computação gráfica, o que é compreensível. Passado o impacto inicial, no entanto, o espectador se acostuma com aquilo e mergulha naquele universo.
Jogador Nº 1 é um caso raro de adaptação que melhora o material original (e os fãs do livro vão querer me matar neste momento). Spielberg sabe o que funciona em tela e extrai o melhor do texto de Cline. O filme exclui algumas tramas secundárias desnecessárias e inclui, por exemplo uma inesquecível sequência no Hotel Overlook, onde se passa o filme O Iluminado.
Na tela grande, Jogador Nº 1 esbarra em problemas do material original, mas consegue ampliar o alcance do livro para um universo além de nerds acima dos 35 anos. Nas mãos de Spielberg, a aventura de Wade Watts pelo Oásis é uma aventura para qualquer e entretenimento da melhor qualidade.
Confira a crítica em vídeo

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