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Jim Carrey aparece em programa de entrevistas e surpreende Jeff Daniels

Daniels havia sido convidado para falar sobre sua nova série, 'Looming Tower'

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 16:38
Jim Carrey aparece em programa de entrevistas e surpreende Jeff Daniels Crédito: Reprodução/YouTube
O veterano ator Jeff Daniels foi surpreendido na terça-feira, 17, quando participava de uma entrevista no programa "Conan": Jim Carrey, que trabalhou com ele no clássico "Débi & Loide: Dois Idiotas em Apuros", de 1995, apareceu e não poupou elogios ao amigo.
Daniels havia sido convidado para falar sobre sua nova série, "Looming Tower", que vai estrear em uma plataforma de streaming norte-americana, mas em um momento da entrevista o apresentador Conan O'Brien perguntou sobre o sucesso de Débi & Loide e se ele esperava isso.
"Eu tinha certeza que garotos de 14 anos iam adorar o filme, mas foi uma surpresa quando senhores de 70 anos chegaram em mim dizendo que amaram o filme", disse Daniels.
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Nesse momento, Jim Carrey apareceu e surpreendeu Jeff Daniels. "Só vim aqui para falar na frente de todo o planeta: você está em Los Angeles e não me liga? Nem um e-mail? Nada?", exclamou Carrey.
"Eu adoro ficar perto dele, estou acompanhando suas entrevistas e tudo o que você faz", disse Carrey sobre o amigo. "O ator mais versátil na atualidade, são incríveis as coisas que ele faz e gosto das suas entrevistas porque sei que você gosta delas, especialmente quando fala que trabalhar comigo mudou sua vida", brincou.
Os dois comentaram que a química entre eles foi imediata no set de "Débi & Loide". "Eles precisavam de um ator de verdade, então fui contratado e agarrei o furacão Jim Carrey com tudo, foi demais", riu Jeff Daniels. "Eu senti um formigamento na minha virilha assim que vi Jeff pela primeira vez, ali eu soube que o filme daria certo", respondeu Carrey.

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