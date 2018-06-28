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TELEVISÃO

Jeremy Irons protagonizará nova série baseada em 'Watchmen'

A série está sendo produzida pela HBO e roteirizada por Damon Lindelof

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 21:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 21:51
Jeremy Irons, mordomo Alfred nos filmes da DC Comics, se junta ao elenco de Watchmen, na HBO Crédito: Divulgação
O canal norte-americano HBO contratou o veterano ator britânico Jeremy Irons para ser o protagonista da nova série baseada nos quadrinhos "Watchmen", criado por Alan Moore e Dave Gibbons em 1986, que está sendo desenvolvida e roteirizada para a televisão por Damon Lindelof, responsável por Lost.
Segundo o site "Deadline", Irons vai se juntar ao elenco que já conta com Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Adelaide Clemens e Andrew Howard para contar a história de um mundo onde super-heróis são perseguidos pelo governo dos Estados Unidos.
Ganhador do Oscar de melhor ator em 1990 por "O Reverso da Fortuna", esse será somente o segundo grande trabalho de Irons na televisão após ter interpretado Rodrigo Borgia na série "Os Borgias entre 2011 e 2013". O ator também não é estranho em papéis relacionados a quadrinhos, pois já interpretou o mordomo Alfred Pennyworth nos filmes do universo cinematográfico da DC.

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