Jeremy Irons protagonizará nova série baseada em 'Watchmen'

Jeremy Irons, mordomo Alfred nos filmes da DC Comics, se junta ao elenco de Watchmen, na HBO Crédito: Divulgação

O canal norte-americano HBO contratou o veterano ator britânico Jeremy Irons para ser o protagonista da nova série baseada nos quadrinhos "Watchmen", criado por Alan Moore e Dave Gibbons em 1986, que está sendo desenvolvida e roteirizada para a televisão por Damon Lindelof, responsável por Lost.

Segundo o site "Deadline", Irons vai se juntar ao elenco que já conta com Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Adelaide Clemens e Andrew Howard para contar a história de um mundo onde super-heróis são perseguidos pelo governo dos Estados Unidos.