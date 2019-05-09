Home
>
Cultura
>
Jardim Camburi recebe programação cultural gratuita no fim de semana

Jardim Camburi recebe programação cultural gratuita no fim de semana

Novo espaço cultural do bairro, Cine Teatro Ribalta terá exibição de filmes, esquetes teatrais e música ao vivo na sexta (10), sábado (11) e domingo (12)