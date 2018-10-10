Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

James Gunn será roteirista do próximo 'Esquadrão Suicida'

Diretor comandava 'Guardiões da Galáxia', da rival Marvel, e foi demitido após tuítes que envolviam estupro e pedofilia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 21:42

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 21:42

James Gunn, diretor da franquia Guardiões da Galáxia Crédito: Reprodução/Instagram @jamesgunn
Após ser demitido de Guardiões da Galáxia, da Marvel, James Gunn está em conversas com a Warner Bros. para comandar a sequência de Esquadrão Suicida, da DC.
A Warner confirmou que estão sendo realizadas conversas com Gunn, e que seus planos para o Esquadrão Suicida não são exatamente uma continuação do roteiro de David Ayer, e sim uma abordagem completamente nova. O primeiro filme faturou 747 milhões de dólares quando foi lançado, em 2016, mas foi um fracasso de crítica.
Em julho, a Disney demitiu Gunn após piadas envolvendo racismo e pedofilia que ele escreveu há anos no Twitter virem à tona. A demissão causou uma onda de revolta, e até o elenco fez um comunicado em apoio ao diretor e roteirista, implorando para a Disney (que controla a Marvel) readimití-lo. Entretanto, o estúdio não voltou atrás na decisão.
Gunn pediu desculpas pelos tuítes, feitos entre 2009 e 2012. "Minhas palavras de quase uma década atrás eram, na época, totalmente fracassadas e infelizes esforços para ser provocativo. Eu me arrependi deles há muitos anos não só porque eles foram estúpidos, nada engraçados, loucamente insensíveis e certamente não tão provocativos como eu esperava, mas também porque eles não refletem a minha pessoa. Já faz algum tempo", disse na época.
(Com informações da Associated Press)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados