Jace Theodoro canta, dança e representa em novo monólogo

Artista completo, Jace Theodoro é jornalista, bailarino, cronista, ator e um apaixonado pela arte, pelos holofotes e pelos aplausos do público. Tudo isso foi o que o fez voltar ao palco para apresentar Seu Tipo Eu, um Monólogo Musical, projeto que idealizou depois de 10 anos sem fazer um espetáculo solo. Seu retorno está marcado para sábado, dia 19, no 244 Club, em Vitória.

Esse processo passou pela fase da preguiça, da ansiedade, e agora de uma animação total. Decidi voltar porque muita gente me pedia, pessoas que me acompanham e que não eram do tempo que eu fazia espetáculos e que queriam conhecer outros lados meus no palco. Alguns vieram pelas leituras das crônicas na Revista.ag, outros pelo carnaval e muita gente me conhecia das redes sociais, explica.

Jace mistura música, perfomance corporal poema, prosa e uma série de textos e causos de sua autoria, sempre com muito humor. É um formato novo. O último espetáculo que apresentei tinha teatro e muita dança. Agora sou um bailarino aposentado, então tem menos dança, mas tem muita música, participação da plateia e humor, bem ao estilo cabaré, diz.

O nome do espetáculo foi inspirado na dinâmica de aplicativos de encontros como o Tinder, em que as pessoas escolhem seus possíveis flertes a partir de perfis. Aliás, Jace promete compartilhar suas experiências no Tinder. É o momento de interação com a plateia, em que pego desavisados para fazer uma entrevista sexy e investigativa sobre os tipos preferidos das pessoas. Muita gente ainda não sabe o que é o Tinder. Eu mesmo entrei há pouco tempo porque tinha vergonha. Então resolvi inventar um nome. Mas não faz sentido não colocar uma foto, então coloquei uma minha. Ficou minha cara com um nome inventado. Vou compartilhar um pouco do que isso rendeu, adianta.

VERSÁTIL

Jace também vai mostrar que sua multiplicidade não se restringe só ao humor. Vai recitar Cartas de Amor (Não Mexe Comigo), uma homenagem a Paulo César Pinheiro e Maria Bethânia. Ele é um dos maiores poetas da música popular brasileira. Não conheço nada dele que seja ruim. E juntou isso a Bethânia, virou um clássico. Vou fazer uma interpretação minha, conta.

Teu Riso poema de amor de Pablo Neruda, promete ser um momento emocionante do monólogo. É um poema que eu amo. Ele é pra cima mas quando falo me dá vontade de chorar por ser um poema tão bonito. Vou me emocionar com a plateia, vai ser minha declaração de amor para eles.

Neste show solo ele é acompanhado pelos músicos Edu Martins (piano e violão), Léo de Paula (percussão) e Tucca Cruz (baixo acústico). Quem assina a direção musical é Eliane Gonzaga, que também faz participação especial no show, que conta com a direção cênica de Altamir Furlane, e arte e fotografia de Fabrício Zucolotto.

A paixão de Jace pelo carnaval é representada na música Quem te viu, quem te vê, de Chico Buarque. Além delas, Jace dá voz e interpretação a Oração ao Tempo e Muito Romântico, de Caetano Veloso, Telma, eu não sou gay (versão bem humorada de Tell me once again), Purpurina (Jerônimo Jardim). A performance corporal é com Bicho de Sete Cabeças, de Geraldo Azevedo.

Apesar de toda sua experiência, o nervosismo de estreia do artista continua. São três mil centenas de borboletas na barriga, enlouquecidas, dizendo vai menino! Você sozinho em cena é uma responsabilidade imensa. Tem que estar focado. Estou trabalhando minha concentração o tempo inteiro. É muita coisa ao mesmo tempo. Sou uma pessoa que não subo no palco pra fazer qualquer coisa.

Mas o nervosismo vai embora quando os refletores acendem. É muito bom o aplauso, refletores... todo artista gosta desses momentos e eu não fujo à regra.

O show é um espetáculo work in progress (trabalho em progresso), e Jace pretende aumentar para uma produção ainda maior. É o começo de uma grande projeto, o ponto de partida, como ele define.

SERVIÇO

"Seu Tipo Eu, um monólogo musical" com Jace Theodoro

Quando: sábado (19), às 21h30 (a casa abre às 20h).

Onde: 244 Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.

Ingressos: R$ 40 (mesas mais próximas ao palco) e R$ 30 ( mesas mais afastadas).