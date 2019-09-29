'Já tive, sim, romances com homens', revela Reynaldo Gianecchini

O ator Reynaldo Gianecchini Crédito: Reprodução/Instagram @reynaldogianecchini

O ator Reynaldo Gianecchini, de 46 anos, falou pela primeira vez sobre sua sexualidade e diz que ela não "cabe em uma gaveta". O ator revelou, em entrevista para O Globo, que já se relacionou com homens.

"Já tive, sim, romances com homens. Mas a sexualidade é muito mais ampla". Embora tenha tido experiências com pessoas do mesmo sexo, Gianecchini afirma que não se considera gay.

"Eu reconheço todas as partes dentro de mim: o homem, a mulher, o gay, o hétero, o bissexual, a criança e o velho. Como dentro de todo mundo. As pessoas são levianas. Querem te encaixar numa gaveta, e eu não consigo".

A sexualidade do ator já foi muitas vezes alvo de polêmica, mesmo durante o casamento com Marília Gabriela, 71. Gianecchini diz considerar que esse é o "momento certo" para se abrir ao público. "Demorei para falar porque isso esbarra sempre no tamanho do preconceito no Brasil. Mas agora é importante reafirmar a liberdade, por mim e por quem enfrenta repressão".

CASAMENTO

Ainda sobre o relacionamento com a apresentadora, ele deixou claro que foi tudo real, e nada de "fachada", como a mídia especulou. "Eu era casado pra caramba, nunca vi um casamento tão inteiro, a gente vivia realmente uma história a dois de verdade", esclareceu.

Discreto a respeito de sua vida pessoal, o ator está sem assumir nenhum relacionamento desde o término do casamento, em 2006. "Não tenho vontade de falar com quem estou transando, não preciso falar com quem estou transando. Prezo pela minha liberdade de não citar nomes e proteger minha privacidade", pontuou.

Gianecchini mora com seus dois buldogues, Mano e Mafalda, mas afirmou que não descarta a possibilidade de ter filhos, embora essa não seja uma prioridade no momento.