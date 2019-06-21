Já pulou a fogueira? Tem festas juninas no ES até agosto; confira

Festas juninas agitam o mês de junho, julho e agosto no Espírito Santo Crédito: Reprodução

21 DE JUNHO (SEXTA-FEIRA)

SERRA

Festa de São João Batista, em Feu Rosa

Entrada gratuita

- 21h: Show com Beto Gonçalves;

- 22h30: Sorteio da Bicicleta;

- 23h: Quadrilha de encerramento.

MUQUI

Festejo de São João, no Centro

Entrada gratuita

- Os eventos acontecem na parte da tarde.

22 DE JUNHO (SÁBADO)

SERRA

Festa de São João Batista, em Feu Rosa

Entrada gratuita

- 19h30: Quadrilha das crianças;

- 21h: Show com Rhaynner Liberato.

3º Arraiá da Ritmos, em Laranjeiras

Ingressos: R$ 15 - Vendas na bilheteria do local;

- Quadrilha Maluca, a partir das 22h30.

MUQUI

Festejo de São João, no Centro

Entrada gratuita

- Os eventos acontecem na parte da tarde.

23 DE JUNHO (DOMINGO)

SERRA

Festa de São João Batista, em Feu Rosa

Entrada gratuita

- 19h30: Quadrilha dos adultos;

- 20h30: Show com Viviane Miranda.

VILA VELHA

Festa junina vegana, na Praia da Costa

Ingressos:

- até dia 10/06: R$25. Menores de 10 anos pagam R$19

- 11/06 ao 23/06: R$29,90. Menores de 10 anos pagam R$25

- a partir das 16h, na Casa da Lila Hostel

MUQUI

Festejo de São João, no Centro

Entrada gratuita

- Os eventos acontecem na parte da tarde.

24 DE JUNHO (SEGUNDA-FEIRA)

MUQUI

Festejo de São João, no Centro

Entrada gratuita

- Os eventos acontecem na parte da tarde.

25 DE JUNHO (TERÇA-FEIRA)

SERRA

Arraiá da Melhor Idade, no Centro de Convivência de Barcelona

Entrada gratuita

- Grupos participantes: Barcelona, Nova Carapina, José de Anchieta, Central Carapina e Jardim Tropical, a partir das 13h.

27 DE JUNHO

VILA VELHA

Arraiá Degusta, no Shopping Vila Velha

Entrada gratuita

- Atrações: Diego Lyra, Orquestra Ammor, Forró Raiz, Duet's, Havengar, Dona Fran, Trio Clandestino, Som de Fogueira, Mafuá, God Damn, João Vitor do Acordeon e Banda, Overphone, Forroiá, a partir das 15h.

28 DE JUNHO

SERRA

Festa de São Pedro, em Castelândia

Entrada gratuita

- eventos a partir das 18h.

VILA VELHA

Arraiá Degusta, no Shopping Vila Velha

Entrada gratuita

- Atrações: Diego Lyra, Orquestra Ammor, Forró Raiz, Duet's, Havengar, Dona Fran, Trio Clandestino, Som de Fogueira, Mafuá, God Damn, João Vitor do Acordeon e Banda, Overphone, Forroiá, a partir das 15h.

VITÓRIA

Festa de São Pedro, na Praia do Suá

Entrada gratuita

- Atrações: comidas típicas, atrações culturais, missas e a tradicional procissão marítima.

Arraiá Cultural CEFD/UFES, em Goiabeiras

- Atrações: apresentações culturais, companhia de dança Andora, Quadrilha Maluca e show de Laila Orlande, a partir das 18h.

29 DE JUNHO

SERRA

Festa de São Pedro, em Castelândia

Entrada gratuita

- eventos a partir das 18h.

Arraiá Plaza Top Life

Entrada Gratuita

- Atrações: brincadeiras, bingo, música e quadrilha, a partir das 18h.

VILA VELHA

Arraiá Degusta, no Shopping Vila Velha

Entrada gratuita

- Atrações: Diego Lyra, Orquestra Ammor, Forró Raiz, Duet's, Havengar, Dona Fran, Trio Clandestino, Som de Fogueira, Mafuá, God Damn, João Vitor do Acordeon e Banda, Overphone, Forroiá, a partir das 15h.

Festa Junina Escola São Camilo de Lellis, em Alvorada

Entrada gratuita

- Atrações: brincadeiras, bingo, música e quadrilha, a partir das 10h.

VITÓRIA

Festa de São Pedro, na Praia do Suá

Entrada gratuita

- Atrações: comidas típicas, atrações culturais, missas e a tradicional procissão marítima.

Arraiá do Ensino Fundamental II do Centro Educacional UP, no Ilha Shows

- Ingressos: R$ 25 (antecipado) e R$ 35 (na portaria do evento). Alunos do UP portando a carteirinha 2018 têm entrada franca;

- Pontos de venda: Tesouraria das unidades do UP na Grande Vitória;

- Atrações: brincadeiras, comidas típicas e show com Pedro e Lucas e DJs, a partir das 13h.

Arraiá Ensino Médio e do Pré-Vestibular UP, no Ilha Shows

- Ingressos: R$ 30 (antecipado) e R$ 35 (na portaria do evento). Alunos do UP portando a carteirinha 2018 têm entrada franca;

- Pontos de venda: Tesouraria das unidades do UP na Grande Vitória;

- Atrações: brincadeiras, comidas típicas e show com Pedro e Lucas e DJ Bero Costa, a partir das 20h.

30 DE JUNHO

SERRA

Festa de São Pedro, em Castelândia

Entrada gratuita

- eventos a partir das 18h.

VILA VELHA

Arraiá Degusta, no Shopping Vila Velha

Entrada gratuita

- Atrações: Diego Lyra, Orquestra Ammor, Forró Raiz, Duet's, Havengar, Dona Fran, Trio Clandestino, Som de Fogueira, Mafuá, God Damn, João Vitor do Acordeon e Banda, Overphone, Forroiá, a partir das 15h.

VITÓRIA

Festa de São Pedro, na Praia do Suá

Entrada gratuita

- Atrações: comidas típicas, atrações culturais, missas e a tradicional procissão marítima.

CARIACICA

Arraiá Di Pae João, em Tabajara

Entrada gratuita

- Atrações: quadrilha, brincadeiras, comidas típicas e bingo com prêmios, a partir das 13h na Fraternidade Tabajara.

4 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)

SERRA

Arraiá da Alegria, no Centro de Convivência de Nova Almeida

Entrada gratuita

- Grupos participantes: Nova Almeida, Jacaraípe, Portal de Jacaraípe, Feu Rosa e Vila Nova de Colares, a partir das 13h.

5 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)

SERRA

3º Festival Gonzagão de Quadrilha Junina do Espírito Santo, no parque da Cidade

Entrada gratuita

- apresentação do grupo Motumbaxé, a partir das 20h;

- barracas de comidas e bebidas típicas.

6 DE JULHO (SÁBADO)

SERRA

3º Festival Gonzagão de Quadrilha Junina do Espírito Santo, no parque da Cidade

Entrada gratuita

- show com Adriane Santos e apresentação de grupos de dança, a partir das 20h;

- Apresentação de quadrilhas do ES com premiação para 1º, 2º e 3º lugar;

- barracas de comidas e bebidas típicas.

VILA VELHA

Festa Junina do Hostel Brazil Backpackers, na Praia da Costa

- eventos a partir das 18h.

- Comidas Típicas: porco na Estaca, quentão

- Fogueira;

- Música e animação com Samir Lima.

Arraiá da Paz, em Itaparica

Entrada gratuita

- Atrações: comidas típicas, quadrilhas, show musicais e bingos, a partir das 19h na Associação dos Moradores do Bairro Praia de Itaparica.

32º Arraiá da Paz

Entrada gratuita

- Atrações: comidas típicas, quadrilhas e shows musicais, a partir das 18h;

- Local: Rua Humberto Botelho, Vila Velha.

Arraiá dos Amigos, em Itaparica

Entrada gratuita

- Atrações: comidas típicas, quadrilhas, show musicais e bingos, a partir das 19h na Associação dos Moradores do Bairro Praia de Itaparica.

Arraía da Comunidade São José, em Rio Marinho

Entrada Franca

- Atrações: comidas típicas, quadrilhas e show musicais, a partir das 18h na Praça São José Operário.

10 DE JULHO

SERRA

Arraiá da Convivência, no Centro de Convivência de Serra-Sede

Entrada gratuita

- Grupos participantes: Serra-Sede e Planalto Serrano, a partir das 13h30.

12 DE JULHO

SERRA

Arraiá dos "Apaexonados", na Apae

- Ingressos: R$ 2. À venda na bilheteria do local;

- Atrações: eleição de Rei e Rainha, brincadeiras típicas e apresentações, a partir das 17h.

15 DE JULHO

SERRA

Arraiá da Felicidade, no Centro de Atividades Integradas de Eurico Salles

Entrada gratuita

- Grupos participantes: Hélio Ferraz, Eurico Salles, Jardim Carapina, Boa Vista, Manoel Plaza, Novo Horizonte, Cidade Continental, André Carloni e Carapina Grande, a partir das 13h30.

19 DE JULHO

VITÓRIA

1º Arraiá do Pega no Samba, em Consolação

- Ingressos: R$ 10. À venda na bilheteria do local;

- Atrações: Flávia Mendonça, DJ Maycon, Leonardo Valentim, quadrilha e brincadeiras, a partir das 19h na Quadra da Pega no Samba.

20 DE JULHO

VILA VELHA

Arraiá do Chiquinho, em Araçás

Entrada Franca

- Atrações: comidas típicas, missa sertaneja com Padre Alexandre, show com Edson Mineiro e Goiano;

- Local: Comunidade São Francisco de Assis.

VITÓRIA

1º Arraiá do Pega no Samba, em Consolação

- Ingressos: R$ 10. À venda na bilheteria do local;

- Atrações: Flávia Mendonça, DJ Maycon, Leonardo Valentim, quadrilha e brincadeiras, a partir das 19h na Quadra da Pega no Samba.

24 DE JULHO

SERRA

Arraiá da Convivência, no Centro de Convivência de Porto Canoa

Entrada franca

- Grupos participantes: Porto Canoa, El'Dourado, Maringá e Serra Dourada I, a partir das 13h30.

10 DE AGOSTO

SANTA LEOPOLDINA

X Arraiá Vem com Tudo Pra Apae

Entrada gratuita