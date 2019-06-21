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Dia de São João

Já pulou a fogueira? Tem festas juninas no ES até agosto; confira

O Gazeta Online preparou um roteiro para quem deseja saborear comidas típicas, curtir shows e danças quadrilhas

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 20:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2019 às 20:02
Festas juninas agitam o mês de junho, julho e agosto no Espírito Santo Crédito: Reprodução
O Dia de São João está chegando e, com ele, as tradicionais festas juninas. De norte à sul do Espírito Santo, as comunidades já contam com programações para quem deseja saborear comidas típicas e dançar as quadrilhas. Os eventos incluem ainda shows e outras atrações. O Gazeta Online preparou um roteiro para você não ficar de fora. Confira:
21 DE JUNHO (SEXTA-FEIRA)
SERRA
Festa de São João Batista, em Feu Rosa
Entrada gratuita
- 21h: Show com Beto Gonçalves;
- 22h30: Sorteio da Bicicleta;
- 23h: Quadrilha de encerramento.
MUQUI
Festejo de São João, no Centro 
Entrada gratuita
- Os eventos acontecem na parte da tarde.
22 DE JUNHO (SÁBADO)
SERRA
Festa de São João Batista, em Feu Rosa
Entrada gratuita
- 19h30: Quadrilha das crianças;
- 21h: Show com Rhaynner Liberato.
3º Arraiá da Ritmos, em Laranjeiras
Ingressos: R$ 15 - Vendas na bilheteria do local;
- Quadrilha Maluca, a partir das 22h30.
MUQUI 
Festejo de São João, no Centro
Entrada gratuita
- Os eventos acontecem na parte da tarde.
23 DE JUNHO (DOMINGO)
SERRA
Festa de São João Batista, em Feu Rosa
Entrada gratuita
- 19h30: Quadrilha dos adultos;
- 20h30: Show com Viviane Miranda.
VILA VELHA
Festa junina vegana, na Praia da Costa
Ingressos: 
- até dia 10/06: R$25. Menores de 10 anos pagam R$19
- 11/06 ao 23/06: R$29,90. Menores de 10 anos pagam R$25
- a partir das 16h, na Casa da Lila Hostel
MUQUI 
Festejo de São João, no Centro
Entrada gratuita
- Os eventos acontecem na parte da tarde.
24 DE JUNHO (SEGUNDA-FEIRA)
MUQUI
Festejo de São João, no Centro
Entrada gratuita
- Os eventos acontecem na parte da tarde.
25 DE JUNHO (TERÇA-FEIRA)
SERRA
Arraiá da Melhor Idade, no Centro de Convivência de Barcelona
Entrada gratuita
- Grupos participantes: Barcelona, Nova Carapina, José de Anchieta, Central Carapina e Jardim Tropical, a partir das 13h.
27 DE JUNHO
VILA VELHA
Arraiá Degusta, no Shopping Vila Velha
Entrada gratuita
- Atrações: Diego Lyra, Orquestra Ammor, Forró Raiz, Duet's, Havengar, Dona Fran, Trio Clandestino, Som de Fogueira, Mafuá, God Damn, João Vitor do Acordeon e Banda, Overphone, Forroiá, a partir das 15h.
28 DE JUNHO
SERRA
Festa de São Pedro, em Castelândia
Entrada gratuita
- eventos a partir das 18h.
VILA VELHA
Arraiá Degusta, no Shopping Vila Velha
Entrada gratuita
- Atrações: Diego Lyra, Orquestra Ammor, Forró Raiz, Duet's, Havengar, Dona Fran, Trio Clandestino, Som de Fogueira, Mafuá, God Damn, João Vitor do Acordeon e Banda, Overphone, Forroiá, a partir das 15h.
VITÓRIA
Festa de São Pedro, na Praia do Suá
Entrada gratuita
- Atrações: comidas típicas, atrações culturais, missas e a tradicional procissão marítima.
Arraiá Cultural CEFD/UFES, em Goiabeiras
- Atrações: apresentações culturais, companhia de dança Andora, Quadrilha Maluca e show de Laila Orlande, a partir das 18h.
29 DE JUNHO
SERRA
Festa de São Pedro, em Castelândia
Entrada gratuita
- eventos a partir das 18h.
Arraiá Plaza Top Life
Entrada Gratuita
- Atrações: brincadeiras, bingo, música e quadrilha, a partir das 18h.
VILA VELHA
Arraiá Degusta, no Shopping Vila Velha
Entrada gratuita
- Atrações: Diego Lyra, Orquestra Ammor, Forró Raiz, Duet's, Havengar, Dona Fran, Trio Clandestino, Som de Fogueira, Mafuá, God Damn, João Vitor do Acordeon e Banda, Overphone, Forroiá, a partir das 15h.
Festa Junina Escola São Camilo de Lellis, em Alvorada
Entrada gratuita
- Atrações: brincadeiras, bingo, música e quadrilha, a partir das 10h.
VITÓRIA
Festa de São Pedro, na Praia do Suá
Entrada gratuita
- Atrações: comidas típicas, atrações culturais, missas e a tradicional procissão marítima.
Arraiá do Ensino Fundamental II do Centro Educacional UP, no Ilha Shows
- Ingressos: R$ 25 (antecipado) e R$ 35 (na portaria do evento). Alunos do UP portando a carteirinha 2018 têm entrada franca;
- Pontos de venda: Tesouraria das unidades do UP na Grande Vitória;
- Atrações: brincadeiras, comidas típicas e show com Pedro e Lucas e DJs, a partir das 13h.
Arraiá Ensino Médio e do Pré-Vestibular UP, no Ilha Shows
- Ingressos: R$ 30 (antecipado) e R$ 35 (na portaria do evento). Alunos do UP portando a carteirinha 2018 têm entrada franca;
- Pontos de venda: Tesouraria das unidades do UP na Grande Vitória;
- Atrações: brincadeiras, comidas típicas e show com Pedro e Lucas e DJ Bero Costa, a partir das 20h.
30 DE JUNHO
SERRA
Festa de São Pedro, em Castelândia
Entrada gratuita
- eventos a partir das 18h.
VILA VELHA
Arraiá Degusta, no Shopping Vila Velha
Entrada gratuita
- Atrações: Diego Lyra, Orquestra Ammor, Forró Raiz, Duet's, Havengar, Dona Fran, Trio Clandestino, Som de Fogueira, Mafuá, God Damn, João Vitor do Acordeon e Banda, Overphone, Forroiá, a partir das 15h.
VITÓRIA
Festa de São Pedro, na Praia do Suá
Entrada gratuita
- Atrações: comidas típicas, atrações culturais, missas e a tradicional procissão marítima.
CARIACICA
Arraiá Di Pae João, em Tabajara
Entrada gratuita
- Atrações: quadrilha, brincadeiras, comidas típicas e bingo com prêmios, a partir das 13h na Fraternidade Tabajara.
4 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)
SERRA
Arraiá da Alegria, no Centro de Convivência de Nova Almeida
Entrada gratuita
- Grupos participantes: Nova Almeida, Jacaraípe, Portal de Jacaraípe, Feu Rosa e Vila Nova de Colares, a partir das 13h.
5 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)
SERRA
3º Festival Gonzagão de Quadrilha Junina do Espírito Santo, no parque da Cidade
Entrada gratuita
- apresentação do grupo Motumbaxé, a partir das 20h;
- barracas de comidas e bebidas típicas.
6 DE JULHO (SÁBADO)
SERRA
3º Festival Gonzagão de Quadrilha Junina do Espírito Santo, no parque da Cidade
Entrada gratuita
- show com Adriane Santos e apresentação de grupos de dança, a partir das 20h;
- Apresentação de quadrilhas do ES com premiação para 1º, 2º e 3º lugar;
- barracas de comidas e bebidas típicas.
VILA VELHA
Festa Junina do Hostel Brazil Backpackers, na Praia da Costa
- eventos a partir das 18h.
- Comidas Típicas: porco na Estaca, quentão
- Fogueira;
- Música e animação com Samir Lima.
Arraiá da Paz, em Itaparica
Entrada gratuita
- Atrações: comidas típicas, quadrilhas, show musicais e bingos, a partir das 19h na Associação dos Moradores do Bairro Praia de Itaparica.
32º Arraiá da Paz
Entrada gratuita
- Atrações: comidas típicas, quadrilhas e shows musicais, a partir das 18h;
- Local: Rua Humberto Botelho, Vila Velha.
Arraiá dos Amigos, em Itaparica
Entrada gratuita 
- Atrações: comidas típicas, quadrilhas, show musicais e bingos, a partir das 19h na Associação dos Moradores do Bairro Praia de Itaparica.
Arraía da Comunidade São José, em Rio Marinho
Entrada Franca
- Atrações: comidas típicas, quadrilhas e show musicais, a partir das 18h na Praça São José Operário.
10 DE JULHO
SERRA
Arraiá da Convivência, no Centro de Convivência de Serra-Sede
Entrada gratuita
- Grupos participantes: Serra-Sede e Planalto Serrano, a partir das 13h30.
12 DE JULHO
SERRA
Arraiá dos "Apaexonados", na Apae 
- Ingressos: R$ 2. À venda na bilheteria do local;
- Atrações: eleição de Rei e Rainha, brincadeiras típicas e apresentações, a partir das 17h.
15 DE JULHO
SERRA
Arraiá da Felicidade, no Centro de Atividades Integradas de Eurico Salles
Entrada gratuita
- Grupos participantes: Hélio Ferraz, Eurico Salles, Jardim Carapina, Boa Vista, Manoel Plaza, Novo Horizonte, Cidade Continental, André Carloni e Carapina Grande, a partir das 13h30.
19 DE JULHO
VITÓRIA
1º Arraiá do Pega no Samba, em Consolação
- Ingressos: R$ 10. À venda na bilheteria do local;
- Atrações: Flávia Mendonça, DJ Maycon, Leonardo Valentim, quadrilha e brincadeiras, a partir das 19h na Quadra da Pega no Samba.
20 DE JULHO
VILA VELHA
Arraiá do Chiquinho, em Araçás
Entrada Franca
- Atrações: comidas típicas, missa sertaneja com Padre Alexandre, show com Edson Mineiro e Goiano;
- Local: Comunidade São Francisco de Assis.
VITÓRIA
1º Arraiá do Pega no Samba, em Consolação
- Ingressos: R$ 10. À venda na bilheteria do local;
- Atrações: Flávia Mendonça, DJ Maycon, Leonardo Valentim, quadrilha e brincadeiras, a partir das 19h na Quadra da Pega no Samba.
24 DE JULHO
SERRA
Arraiá da Convivência, no Centro de Convivência de Porto Canoa
Entrada franca
- Grupos participantes: Porto Canoa, El'Dourado, Maringá e Serra Dourada I, a partir das 13h30.
10 DE AGOSTO
SANTA LEOPOLDINA
X Arraiá Vem com Tudo Pra Apae
Entrada gratuita
- Atrações: quadrilha, comidas típicas, pescaria, pula-pula e brincadeiras, a partir das 18h.

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