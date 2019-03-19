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LITERATURA

J.K. Rowling revela detalhes da relação entre Dumbledore e Grindelwald

Fãs incomodados com o anúncio acusaram a escritora de querer chamar atenção com personagens LGBT

Publicado em 

19 mar 2019 às 20:25

Publicado em 19 de Março de 2019 às 20:25

A escritora J.K. Rowling Crédito: Divulgação/Arquivo Gazeta Online
Autora da saga Harry Potter e Animais Fantásticos, a escritora J.K. Rowling revelou detalhes íntimos do relacionamento entre os personagens Albus Dumbledore e Gellert Grindelwald. Nas tramas, Dumbledore é diretor de Hogwarts e Grindelwald é o bruxo antagonista que segue pelo caminho das trevas.
"O relacionamento deles era incrivelmente intenso. Era apaixonado, e era um relacionamento amoroso, mas assim como acontece em qualquer relacionamento, gay ou hétero ou qualquer outro rótulo que queremos colocar, um nunca sabe a fundo o que a outra pessoa está sentindo. Então estou menos interessada na parte sexual - embora acredite que tenha uma dimensão sexual nesse relacionamento - do que nos sentimentos que eles tinham um pelo outro, que é a coisa mais fascinante entre todo o relacionamento humano", disse em uma entrevista contida nos DVDs de Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald, segundo informações do Just Jared.
Enquanto alguns fãs aplaudiram a atitude de Rowling de incluir personagens homossexuais na história, outros questionaram o porquê de não ter inserido tais detalhes nos livros e filmes.
"As pessoas estão criticando com razão a J.K. Rowling por causa de sua postagem ridícula divulgando anúncios sobre a sexualidade de Dumbledore e sua vida sexual imaginária. A menos que tenha uma nota do editor ou alguma cena de sexo gay que ela tenha sido obrigada a cortar, ela está apenas procurando chamar atenção", escreveu um dos críticos ao comportamento da escritora.
"Ela ativamente deixa de fora qualquer representante LGBT em seus livros e filmes para seu lucro não ser afetado", disse outro.

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