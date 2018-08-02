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CINEMA

J.J. Abrams anuncia o início das filmagens do Episódio IX de 'Star Wars'

Chateado de começar esse próximo capítulo sem a Carrie, escreveu o diretor, homenageando Carrie Fisher

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 17:41
O diretor J.J. Abrams fez post anunciando o início das filmagens do 'Episódio IX' e lamentando a ausência de Carrie Fisher Crédito: Lucasfilm/Divulgação
O diretor norte-americano J.J. Abrams fez post no Twitter anunciando o início da produção do Episódio IX, filme que irá finalizar a nova trilogia da saga "Star Wars". No post, Abrams se diz preparado, mas também chateado de iniciar as filmagens sem Carrie Fisher, a intérprete da princesa Leia Organa, que morreu em dezembro de 2016.
"Chateado de começar esse próximo capítulo sem a Carrie, mas, graças a um elenco e equipe extraordinários, estamos prontos para continuar. Agradeço ao Rian Johnson e dou um agradecimento especial a George Lucas por criar esse incrível mundo e começar uma história que somos tão sortudos de fazer parte", escreveu Abrams.
Na sexta-feira passada, dia 27, a Lucasfilm anunciou que a família de Carrie autorizou o uso de imagens não utilizadas em "O Despertar da Força" para não deixar a atriz de fora no episódio final da trilogia.
Com estreia prevista para dezembro de 2019, o ainda sem nome Episódio IX irá trazer Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill, Billy Dee Williams, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Bille Lourd, filha de Carrie Fisher, no elenco.

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