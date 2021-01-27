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Após saída de Faustão

Ivete Sangalo pode ocupar o domingo na Globo, afirma colunista

Após especulações sobre Xuxa, Eliana, Marcos Mion, Rodrigo Faro e Celso Portiolli, a cantora de axé estaria sendo considerada pelos dirigentes para ocupar um lugar de prestígio na emissora com um programa dominical, segundo o colunista Fefito, do Uol

Publicado em 

27 jan 2021 às 18:46

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 18:46

A cantora Ivete Sangalo
A cantora Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Desde o anúncio da saída de Fausto Silva da Rede Globo em 2022, ficou no ar o suspense de quem vai ocupar as tardes de domingo. O nome de Xuxa foi cogitado, mas a apresentadora já negou sua volta para a televisão. Outros nomes como Eliana, Marcos Mion, Rodrigo Faro e Celso Portiolli têm sido especulados, mas agora apareceu uma forte concorrente, segundo informações do colunista Fefito, do portal Uol. A cantora de axé Ivete Sangalo estaria sendo considerada pelos dirigentes para ocupar um lugar de prestígio na emissora com um programa dominical.
Esta não seria a estreia de Ivete na Globo, pois ela já comandou o Estação Globo entre 2004 e 2009 e também foi jurada do The Voice. A cantora tem carisma, grande público, e atrai publicidade, um perfil perfeito para o posto. Segundo o colunista, por enquanto são apenas conversas de bastidores e nada chegou a ser formalizado. A Globo ainda estaria desenhando a programação para 2022.

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É possível que o esporte e o jornalismo ganhem mais espaço na programação de fim de semana e novos programas aconteçam por temporadas. Sendo assim, Ivete Sangalo e outros apresentadores poderiam entrar na grade da emissora. Luciano Huck também pode deixar a Globo para entrar para a política e seu lugar aos sábados seria assumido por Márcio Garcia.
A Globo ainda tem tempo para reformular sua programação e fazer novas contratações, já que o contrato com Fausto Silva vence somente em dezembro. Até lá, o apresentador segue no comando do Domingão do Faustão.

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