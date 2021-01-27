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Com camiseta "Vitorinha", Gretchen refaz mega hair e mostra cabelo natural

Rainha do Rebolado, de 61 anos de idade, recolocou suas madeixas longas e mostrou o novo visual na internet. Ela vestia uma camiseta que ganhou em homenagem à capital do Espírito Santo
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

27 jan 2021 às 10:18

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 10:18

A cantora Gretchen
A cantora Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
Gretchen surpreendeu os seguidores ao surgir com o cabelão que lhe é inerente nesta terça (26). Pelos stories do Instagram, a Rainha do Rebolado apareceu já com o mega hair colocado e, em seguida, mostrou uma montagem em que apareceu com as madeixas naturais (sem alongamento). 
No vídeo, a artista diz que queria voltar a ter os cabelos compridos e chegou a mostrar uma foto da inspiração do novo visual. Vestida com uma camiseta escrito "Vitorinha" (em referência à cidade de Vitória, capital do Espírito Santo), a mãe de Thammy Miranda comemorou o resultado: "Apaixonada pelo meu novo visual". 
Gretchen é quase uma habitué do Espírito Santo. Até meados do ano passado, a mãe das Melindrosas, dona Maria Del Papa, morava em Vila Velha e, por isso, não era difícil a cantora ou as irmãs - Sula Miranda e Yara Miranda - visitarem o Estado.

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Por diversas vezes Gretchen também esteve pela Grande Vitória em festas de amigos e jantares. Em uma dessas visitas, ganhou a t-shirt de uma marca capixaba e, ao que parece, gostou bastante do presente. 

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