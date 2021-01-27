Com camiseta "Vitorinha", Gretchen refaz mega hair e mostra cabelo natural

Gretchen surpreendeu os seguidores ao surgir com o cabelão que lhe é inerente nesta terça (26). Pelos stories do Instagram, a Rainha do Rebolado apareceu já com o mega hair colocado e, em seguida, mostrou uma montagem em que apareceu com as madeixas naturais (sem alongamento).
No vídeo, a artista diz que queria voltar a ter os cabelos compridos e chegou a mostrar uma foto da inspiração do novo visual. Vestida com uma camiseta escrito "Vitorinha" (em referência à cidade de Vitória, capital do Espírito Santo), a mãe de Thammy Miranda comemorou o resultado: "Apaixonada pelo meu novo visual".
Gretchen é quase uma habitué do Espírito Santo. Até meados do ano passado, a mãe das Melindrosas, dona Maria Del Papa, morava em Vila Velha e, por isso, não era difícil a cantora ou as irmãs - Sula Miranda e Yara Miranda - visitarem o Estado.
Por diversas vezes Gretchen também esteve pela Grande Vitória em festas de amigos e jantares. Em uma dessas visitas, ganhou a t-shirt de uma marca capixaba e, ao que parece, gostou bastante do presente.