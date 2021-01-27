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Festival de Cannes é adiado para julho devido à pandemia

O evento, considerado um dos mais importantes eventos cinematográficos do mundo, deve ocorrer entre os dias 6 e 17 de julho,  na França
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2021 às 16:46

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 16:46

Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes
Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes Crédito: Divulgação/Festival de Cannes
A organização do Festival de Cannes anunciou, nesta quarta-feira (27), que o evento, que acontece tradicionalmente em maio, será realizado em julho, devido à pandemia de Covid-19.
Assim, a edição de 2021 deve ocorrer entre os dias 6 e 17 de julho. Antes, as datas previstas eram de 11 a 22 de maio.
"Como anunciado no último outono, o Festival de Cannes se reservava o direito de mudar suas datas dependendo do avanço da situação de saúde global", informou a organização em comunicado.
No ano passado, o festival, considerado um dos mais importantes eventos cinematográficos do mundo, foi cancelado. No entanto, os organizadores acabaram realizando uma edição especial entre os dias 27 e 29 de outubro, enxuta e centrada em curtas-metragens.

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