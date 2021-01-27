Festival de Cannes é adiado para julho devido à pandemia

Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes Crédito: Divulgação/Festival de Cannes

A organização do Festival de Cannes anunciou, nesta quarta-feira (27), que o evento, que acontece tradicionalmente em maio, será realizado em julho, devido à pandemia de Covid-19.

Assim, a edição de 2021 deve ocorrer entre os dias 6 e 17 de julho. Antes, as datas previstas eram de 11 a 22 de maio.

"Como anunciado no último outono, o Festival de Cannes se reservava o direito de mudar suas datas dependendo do avanço da situação de saúde global", informou a organização em comunicado.