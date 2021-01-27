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Sucesso nas telas

Série "Bridgerton" se torna a mais assistida da história da Netflix

Baseado na série de romances mais vendidos de Julia Quinn, "Bridgerton" segue as estimadas famílias da alta sociedade britânica e suas buscas românticas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2021 às 15:50

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 15:50

Série
Série "Bridgerton", da Netflix Crédito: Liam Daniel/Netflix
Após ficar semanas em primeiro lugar dentre as mais vistas da Netflix, agora "Bridgerton" alcança uma marca histórica.
Segundo a própria Netflix, a série acaba de bater um recorde e se tornar a maior série da história. São 82 milhões de lares que já assistiram o projeto em suas primeiras quatro semanas desde o lançamento.
Baseado na série de romances mais vendidos de Julia Quinn, "Bridgerton" segue as estimadas famílias da alta sociedade britânica e suas buscas românticas através das lentes de uma misteriosa colunista de fofocas, Lady Whistledown, dublada por Julie Andrews.
A série estreou na Netflix em 25 de dezembro e se tornou, logo de cara, uma das séries originais mais assistidas na plataforma de streaming. A primeira temporada terminou as gravações no Reino Unido em fevereiro de 2020, poucos dias antes de as produções serem suspensas em toda a indústria por causa da pandemia.
O sucesso da produção chegou a colocar Regé-Jean Page, 31, que na trama vive o protagonista Simon, entre os próximos cotados a protagonizar a franquia 007. A notícia, segundo a revista Variety, foi gerada por uma casa de apostas.
Em entrevista ao Tonight Show, ele disse que só passa de rumores, mas são os melhores boatos que ele poderia ouvir. "A internet acha muitas coisas e essa é uma das mais agradáveis".

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