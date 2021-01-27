Série "Bridgerton" se torna a mais assistida da história da Netflix

Série "Bridgerton", da Netflix Crédito: Liam Daniel/Netflix

Após ficar semanas em primeiro lugar dentre as mais vistas da Netflix, agora "Bridgerton" alcança uma marca histórica.

Segundo a própria Netflix, a série acaba de bater um recorde e se tornar a maior série da história. São 82 milhões de lares que já assistiram o projeto em suas primeiras quatro semanas desde o lançamento.

Baseado na série de romances mais vendidos de Julia Quinn, "Bridgerton" segue as estimadas famílias da alta sociedade britânica e suas buscas românticas através das lentes de uma misteriosa colunista de fofocas, Lady Whistledown, dublada por Julie Andrews.

A série estreou na Netflix em 25 de dezembro e se tornou, logo de cara, uma das séries originais mais assistidas na plataforma de streaming. A primeira temporada terminou as gravações no Reino Unido em fevereiro de 2020, poucos dias antes de as produções serem suspensas em toda a indústria por causa da pandemia.

O sucesso da produção chegou a colocar Regé-Jean Page, 31, que na trama vive o protagonista Simon, entre os próximos cotados a protagonizar a franquia 007. A notícia, segundo a revista Variety, foi gerada por uma casa de apostas.