Festival de Verão virtual de Linhares tem de artes circenses a shows musicais

A partir desta quinta-feira (28) até o próximo domingo (31), vai rolar muito entretenimento e diversão na penúltima semana do Festival de Verão On Linhares. Ao todo, serão 14 apresentações de vários artistas e mais de 15 horas de muita arte, música e cultura, animando o evento virtual do município do Norte do Espírito Santo.
De acordo com a programação, até o dia 7 de fevereiro, outras 28 atrações estarão subindo ao palco virtual. As apresentações são transmitidas ao vivo pelo YouTube oficial da Prefeitura de Linhares: youtube.com/prefeituralinhares, numa medida de prevenção ao novo coronavírus.
Entre os destaques da agenda desta penúltima semana de evento estão os artistas Fernanda Pádua, Palhaço Risadinha, Diego e Priscila, além das bandas Quebra e Samba, Neon e Agridoce.
O festival é realizado por meio de um pacote de dois editais como parte das ações de fomento da Prefeitura de Linhares, com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, para atender o setor cultural durante a crise causada pela pandemia. São investidos R$ 700 mil que beneficiam cerca de 300 artistas escolhidos por meio do Edital Emergencial da Cultura.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO ATÉ DOMINGO
28/01 – Quinta-feira
- 19h30 – Live Show Banda Agridoce
- 21h10 – Live Banda Neon 25 Anos
29/01 – Sexta-feira
- 18h – Blitz Eletromusic DJ Rildo
- 19h40 – Sotaque de Dendê
- 21h20 – Live Show Lady Day
30/01 – Sábado
- 14h45 – Apresentação Circense – Marcas da Alegria
- 16h25 – Ensaio de Carnaval com Fernanda Pádua
- 18h05 – Dance em Casa com Robinho Cruz
- 19h45 – Live Show Diego e Priscila
- 21h25 – Live Show Quebra e Samba
31/01 – Domingo
- 14h30 – Projeto Cultural Caminhos – Palhaço Risadinha
- 16h10 – Live Verão do FF
- 17h50 – Domingão e CIA
- 19h30 – Pocket Show – Rolezinho da KF