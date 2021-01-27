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Festival de Verão virtual de Linhares tem de artes circenses a shows musicais

Ao todo, serão 14 apresentações de vários artistas e mais de 15 horas de muita arte, música e cultura, animando o evento virtual do município

Publicado em 

27 jan 2021 às 13:46

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 13:46

Fernanda Padua
Para este sábado (30), está pevisto o Ensaio de Carnaval com Fernanda Pádua Crédito: Prefeitura de Linhares/ Divulgação
A partir desta quinta-feira (28) até o próximo domingo (31), vai rolar muito entretenimento e diversão na penúltima semana do Festival de Verão On Linhares. Ao todo, serão 14 apresentações de vários artistas e mais de 15 horas de muita arte, música e cultura, animando o evento virtual do município do Norte do Espírito Santo.
De acordo com a programação, até o dia 7 de fevereiro, outras 28 atrações estarão subindo ao palco virtual. As apresentações são transmitidas ao vivo pelo YouTube oficial da Prefeitura de Linhares: youtube.com/prefeituralinhares, numa medida de prevenção ao novo coronavírus.
Entre os destaques da agenda desta penúltima semana de evento estão os artistas Fernanda Pádua, Palhaço Risadinha, Diego e Priscila, além das bandas Quebra e Samba, Neon e Agridoce.
O festival é realizado por meio de um pacote de dois editais como parte das ações de fomento da Prefeitura de Linhares, com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, para atender o setor cultural durante a crise causada pela pandemia. São investidos R$ 700 mil que beneficiam cerca de 300 artistas escolhidos por meio do Edital Emergencial da Cultura.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO ATÉ DOMINGO

28/01 – Quinta-feira
  • 19h30 – Live Show Banda Agridoce
  • 21h10 – Live Banda Neon 25 Anos
29/01 – Sexta-feira
  • 18h – Blitz Eletromusic DJ Rildo 
  • 19h40 – Sotaque de Dendê 
  • 21h20 – Live Show Lady Day
30/01 – Sábado
  • 14h45 – Apresentação Circense – Marcas da Alegria 
  • 16h25 – Ensaio de Carnaval com Fernanda Pádua 
  • 18h05 – Dance em Casa com Robinho Cruz 
  • 19h45 – Live Show Diego e Priscila 
  • 21h25 – Live Show Quebra e Samba
31/01 – Domingo
  • 14h30 – Projeto Cultural Caminhos – Palhaço Risadinha 
  • 16h10 – Live Verão do FF 
  • 17h50 – Domingão e CIA 
  • 19h30 – Pocket Show – Rolezinho da KF

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