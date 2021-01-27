Festival de Verão virtual de Linhares tem de artes circenses a shows musicais

Entre os destaques da agenda desta penúltima semana de evento estão os artistas Fernanda Pádua, Palhaço Risadinha, Diego e Priscila, além das bandas Quebra e Samba, Neon e Agridoce.

O festival é realizado por meio de um pacote de dois editais como parte das ações de fomento da Prefeitura de Linhares, com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, para atender o setor cultural durante a crise causada pela pandemia. São investidos R$ 700 mil que beneficiam cerca de 300 artistas escolhidos por meio do Edital Emergencial da Cultura.