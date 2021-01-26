DJ e produtor brasileiro KVSH entra para lista da Forbes Under 30

Muito obrigado! Estou muito feliz em ver que apostei em algo que era incerto, mas que eu amava muito, e que trouxe conquistas como essa que refletem tanto na minha vida profissional quanto na pessoal. Sinto que meu sonho foi consagrado, ao pensar que aos 14 ou 15 anos tinha medo de arriscar e empreender na minha carreira, porque penso que ela é como um negócio, né. Então ter quebrado a ideia imposta pela sociedade de que devemos fazer faculdade, encontrar um emprego, comprar casa, ter filhos e aposentar - tudo num mesmo padrão para todos -, foi muito importante para eu correr atrás do meu sonho é trabalhar para que tudo acontecesse!