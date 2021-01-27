Marcos Mion deixa a Record após 11 anos, diz colunista

De acordo com a publicação, a Record decidiu rescindir o contrato com Mion 11 meses antes de ele vencer (acabaria no fim deste ano) para já decidir como ficará o reality da casa o quanto antes. Segundo Flávio Ricco, essa é uma das principais preocupações da emissora.

O colunista destaca ainda que, já que foi decidido que não seria Mion - que está na empresa há 11 anos - o apresentador de A Fazenda 13, que será a próxima edição, sem ter outra opção de trabalho para alocar o apresentador na casa, decidiram por encerrar logo o vínculo.