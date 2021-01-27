Marcos Mion deixa a Record após 11 anos, diz colunista

Não é de hoje que circula na internet boatos de que a relação entre Marcos Mion e a Record está abalada. No entanto, a saída do apresentador de A Fazenda da emissora do bispo Edir Macedo está, agora, oficializada, segundo o colunista Flávio Ricco, do R7.
De acordo com a publicação, a Record decidiu rescindir o contrato com Mion 11 meses antes de ele vencer (acabaria no fim deste ano) para já decidir como ficará o reality da casa o quanto antes. Segundo Flávio Ricco, essa é uma das principais preocupações da emissora.
O colunista destaca ainda que, já que foi decidido que não seria Mion - que está na empresa há 11 anos - o apresentador de A Fazenda 13, que será a próxima edição, sem ter outra opção de trabalho para alocar o apresentador na casa, decidiram por encerrar logo o vínculo.
De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, a saída de Mion pode ser uma oportunidade para a Globo manifestar interesse no apresentador. A emissora acaba de perder Fausto Silva, o Faustão, que decidiu se desligar da empresa depois de 32 anos com seu Domingão do Faustão nos domingos da telinha.