Itaúnas: a capital do forró pé de serra em pé de guerra

A pacata Vila de Itaúnas está dividida. De um lado, os organizadores do tradicional Festival Nacional de Forró de Itaúnas, que ocorre há 18 anos no local, de outro, empresários de uma nova casa de shows da Vila.

Em pauta, o Projeto de Lei 014 de 9 de março de 2018, de autoria do vereador Walisson José dos Santos Vasconcelos (PP), o Mateusinho, que vai a votação hoje na Câmara Municipal de Conceição da Barra, pedindo a revogação do artigo 2º da Lei de nº 2.661/2013, que limita o números de eventos simultâneos de grande porte em Itaúnas.

No final de 2017, a vila ganhou uma nova casa, a Vibe Itaúnas, que comporta 8 mil pessoas, segundo os proprietários. O problema é que a casa promete uma programação com grandes nomes da música brasileira para a semana de 14 a 21 de julho, data que coincide com o tradicional Festival Nacional de Forró de Itaúnas (Fenfit), que atrai cerca de 3 mil visitantes anualmente para o balneário.

Os organizadores do Fenfit alegam que 3 mil é um bom número para a infraestrutura que a vila oferece. Um número maior de turistas pode ameaçar a vila, o bem-estar dos seus visitantes a identidade bucólica e forrozeira do local.

Itaúnas não tem capacidade para receber 10 mil pessoas. No réveillon já foi um caos. Faltou água em alguns lugares, faltou energia, não tem estacionamento para todos os carros e nem leitos em pousadas, campings ou quartos nas casas alugadas. Eles podem fazer eventos durante todo o ano, movimentar o turismo aqui, mas durante o festival a vila já fica lotada. Gera um caos para o turista que vem para se divertir, explica Juliana Matos, proprietária do Bar do Forró, organizadora do Festival, e moradora de Itaúnas há 18 anos.

CONCORRÊNCIA

No outro lado da história, estão os proprietários da Vibe Itaúnas. Luiz Neto, um dos donos e morador de Itaúnas há três anos, diz que os argumentos contrários não são reais, já que garante ter um estudo prévio, feito antes da abertura da casa, que mostra que a vila consegue comportar cerca de 8 mil pessoas hospedadas.

Estamos pleiteando a mudança do arquivo. Nós temos todas as licenças e alvarás. Não fomos informados, quando fizemos a consulta na prefeitura, de que não poderíamos trabalhar em determinada época. Temos direito a livre comércio, a abrir a casa o ano inteiro. Não vejo motivos para existir um monopólio. O público é livre para escolher onde quer ir, contesta.

A programação da Vibe para a época já tem algumas atrações como Falamansa, Planta e Raiz, Natiruts, Gabriel Pensador e Forró Sacana confirmadas.

O Festival, por sua vez, tem alguns artistas em negociação, além do tradicional concurso de novos talentos. Muito além de shows, o festival é um concurso de novas bandas, já que nossos antigos do forró estão morrendo. O evento atrai turistas do países do mundo inteiro, como Alemanha, Portugal, França e Suíça. As pessoas ainda não entenderam que o festival é patrimônio da vila, não dá pra misturar com outros eventos de grande porte e com outros gêneros musicais, protesta Juliana.

História do Festival

Início - 2001

O Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit) surgiu em 2001, como incremento ao movimento forró pé-de-serra da década de 80. O evento acontece todo ano, tradicionalmente em julho, durante uma semana na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra.

Programação - Shows e concurso