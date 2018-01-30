'Irmão do Jorel' encerra o Festival de Cinema de Vitória Itinerante

"Irmão do Jorel": Serão exibidas quatro animações durante a sessão Crédito: Divulgação/Cartoon

Uma programação especial marcará o encerramento do 24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante. Após percorrer o litoral do Espírito Santo de norte a sul, o festival faz sua última sessão, com entrada franca, nesta sexta-feira (2), a partir das 19 horas. Uma sala de cinema será montada ao ar livre no estacionamento do Cine Metrópolis, na Ufes, em Vitória. Na telona, o público irá assistir a quatro episódios da série Irmão do Jorel. Criado e dirigido por Juliano Enrico, esse desenho animado é uma co-produção da Cartoon Network Brasil e da Copa Studio e que caminha para sua terceira temporada.

Primeira série de animação original do Cartoon Network realizada na América Latina, Irmão do Jorel fez sua estreia em 2014 e, dois anos depois, estreava a segunda temporada, ambas com 26 episódios cada uma. A série narra situações em que sempre acontecem confusões, algumas bem sérias e outras nem tanto, todas bem típicas de um ambiente familiar brasileiro da década de 1980, em meio a aventuras surreais e sem-sentido, sempre a partir da perspectiva do Irmão do Jorel.

Na sessão do 24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante serão exibidos quatro episódios da segunda-temporada de Irmão do Jorel que foram veiculados em 2017. São eles: Em Busca da Felicidade, Elefante de Porcelana, Dormindo, Acordado, Dormindo e Eject Especial.

O Festival

Na estrada desde o início de janeiro, o 24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante alia o turismo ao lazer cultural para promover as belezas do litoral capixaba e difundir o cinema brasileiro. Por onde passa, esse circuito de cinema ao ar livre recria uma verdadeira sala de cinema com equipamentos de projeção e de som adequados, cadeiras para os espectadores e até um tapete vermelho. É uma forma afetuosa e descompromissada de aproximar o cinema nacional do público de moradores e turistas.

SERVIÇO

24° Festival de Cinema de Vitória Itinerante

Quando: sexta-feira (2), a partir das 19h

Onde: Estacionamento do Cine Metrópolis - Av. Fernando Ferrari, s/n, campus da Ufes, Goiabeiras, Vitória

Exibição: Série Irmão do Jorel de Juliano Enrico. Episódios Em Busca da Liberdade, Elefante de Porcelana, Dormindo, Acordado, Dormindo e Eject Especial.