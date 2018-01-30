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'Irmão do Jorel' encerra o Festival de Cinema de Vitória Itinerante

Episódios da série criada e dirigida pelo capixaba Juliano Enrico serão exibidos na última sessão do festival
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 22:57

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 22:57

"Irmão do Jorel": Serão exibidas quatro animações durante a sessão Crédito: Divulgação/Cartoon
Uma programação especial marcará o encerramento do 24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante. Após percorrer o litoral do Espírito Santo de norte a sul, o festival faz sua última sessão, com entrada franca, nesta sexta-feira (2), a partir das 19 horas. Uma sala de cinema será montada ao ar livre no estacionamento do Cine Metrópolis, na Ufes, em Vitória. Na telona, o público irá assistir a quatro episódios da série Irmão do Jorel. Criado e dirigido por Juliano Enrico, esse desenho animado é uma co-produção da Cartoon Network Brasil e da Copa Studio e que caminha para sua terceira temporada.
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Primeira série de animação original do Cartoon Network realizada na América Latina, Irmão do Jorel fez sua estreia em 2014 e, dois anos depois, estreava a segunda temporada, ambas com 26 episódios cada uma. A série narra situações em que sempre acontecem confusões, algumas bem sérias e outras nem tanto, todas bem típicas de um ambiente familiar brasileiro da década de 1980, em meio a aventuras surreais e sem-sentido, sempre a partir da perspectiva do Irmão do Jorel.
Na sessão do 24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante serão exibidos quatro episódios da segunda-temporada de Irmão do Jorel que foram veiculados em 2017. São eles: Em Busca da Felicidade, Elefante de Porcelana, Dormindo, Acordado, Dormindo e Eject Especial.
O Festival
Na estrada desde o início de janeiro, o 24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante alia o turismo ao lazer cultural para promover as belezas do litoral capixaba e difundir o cinema brasileiro. Por onde passa, esse circuito de cinema ao ar livre recria uma verdadeira sala de cinema com equipamentos de projeção e de som adequados, cadeiras para os espectadores e até um tapete vermelho. É uma forma afetuosa e descompromissada de aproximar o cinema nacional do público de moradores e turistas.
SERVIÇO
24° Festival de Cinema de Vitória Itinerante
Quando: sexta-feira (2), a partir das 19h
Onde: Estacionamento do Cine Metrópolis - Av. Fernando Ferrari, s/n, campus da Ufes, Goiabeiras, Vitória
Exibição: Série Irmão do Jorel de Juliano Enrico. Episódios Em Busca da Liberdade, Elefante de Porcelana, Dormindo, Acordado, Dormindo e Eject Especial.
Entrada franca

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