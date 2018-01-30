'Irmão do Jorel' encerra o Festival de Cinema de Vitória Itinerante

Uma programação especial marcará o encerramento do 24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante. Após percorrer o litoral do Espírito Santo de norte a sul, o festival faz sua última sessão, com entrada franca, nesta sexta-feira (2), a partir das 19 horas. Uma sala de cinema será montada ao ar livre no estacionamento do Cine Metrópolis, na Ufes, em Vitória. Na telona, o público irá assistir a quatro episódios da série Irmão do Jorel. Criado e dirigido por Juliano Enrico, esse desenho animado é uma co-produção da Cartoon Network Brasil e da Copa Studio e que caminha para sua terceira temporada.
Primeira série de animação original do Cartoon Network realizada na América Latina, Irmão do Jorel fez sua estreia em 2014 e, dois anos depois, estreava a segunda temporada, ambas com 26 episódios cada uma. A série narra situações em que sempre acontecem confusões, algumas bem sérias e outras nem tanto, todas bem típicas de um ambiente familiar brasileiro da década de 1980, em meio a aventuras surreais e sem-sentido, sempre a partir da perspectiva do Irmão do Jorel.
Na sessão do 24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante serão exibidos quatro episódios da segunda-temporada de Irmão do Jorel que foram veiculados em 2017. São eles: Em Busca da Felicidade, Elefante de Porcelana, Dormindo, Acordado, Dormindo e Eject Especial.
O Festival
Na estrada desde o início de janeiro, o 24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante alia o turismo ao lazer cultural para promover as belezas do litoral capixaba e difundir o cinema brasileiro. Por onde passa, esse circuito de cinema ao ar livre recria uma verdadeira sala de cinema com equipamentos de projeção e de som adequados, cadeiras para os espectadores e até um tapete vermelho. É uma forma afetuosa e descompromissada de aproximar o cinema nacional do público de moradores e turistas.
SERVIÇO
24° Festival de Cinema de Vitória Itinerante
Quando: sexta-feira (2), a partir das 19h
Onde: Estacionamento do Cine Metrópolis - Av. Fernando Ferrari, s/n, campus da Ufes, Goiabeiras, Vitória
Exibição: Série Irmão do Jorel de Juliano Enrico. Episódios Em Busca da Liberdade, Elefante de Porcelana, Dormindo, Acordado, Dormindo e Eject Especial.
Entrada franca