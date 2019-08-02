Irmão do Jorel concorre ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 17:04
"Irmão do Jorel" pode colecionar mais um prêmio. A animação criada pelo capixaba Juliano Enrico está entre as indicadas ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que acontece no próximo dia 14 deste mês.
O desenho disputa com "Boris e Rufus", "Cupcake e Dino", "Vivi Viravento" e "O Show da Luna!" o prêmio de Melhor série brasileira de animação. "É o que, o que, o que? Não tava sabendo dessa doideira?! Bora cruzar os dedos aê!", escreveu a administração da página na publicação. Confira a lista completa de indicações do prêmio no fim da matéria.
Prêmio Internacional
Em abril deste ano, "Irmão do Jorel" o prêmio de melhor série de animação da segunda edição dos Prêmios Quirino, na Espanha. A terceira temporada da produção venceu concorrentes como Petit, de Bernardita Ojeda Sala (Chile, Argentina, Colômbia); e a segunda temporada de Puerto Papel, de Álvaro Ceppi (Chile, Brasil, Colômbia, Argentina).
Durante a premiação, Juliano ainda dedicou o reconhecimento a todos que trabalham com ele. "É um negócio, são muitos artistas e muito talento, e tem que continuar", declarou o diretor de Irmão do Jorel.
CONFIRA OS INDICADOS
MELHOR CURTA-METRAGEM ANIMAÇÃO
AQUÁRIO, de Alice Andreoli Hirata
GUAXUMA, de Nara Normande
LÉ COM CRÉ, de Cassandra Reis
O MALABARISTA, de Iuri Moreno
SOBRE A GENTE, de Alunos do Projeto Animação
MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO
AZUL VAZANTE, de Júlia Alquéres
COPACABANA AUSCHWITZ, de Jaiê Saavedra
COR DE PELE, de Livia Perini
MARÉ, de Amaranta Cesar
UM CORPO FEMININO, de Thais Fernandes
MELHOR CURTA-METRAGEM FICÇÃO
ADEUS À CARNE, de Julia Anquier
NOVA IORQUE, de Leo Tabosa
O MENINO PÁSSARO, de Diogo Leite
O ÓRFÃO, de Carolina Markowicz
PERIPATÉTICO, de Jessica Queiroz
MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE ANIMAÇÃO
BORIS E RUFUS, produzido por Belli Studio
CUPCAKE E DINO: SERVIÇOS GERAIS, produzido por Birbo
IRMÃO DO JOREL, produzido por Copa Studio
VIVI VIRAVENTO, produzido por Mixer
O SHOW DA LUNA! 4º TEMPORADA, produzido por PinGuim Content
MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE DOCUMENTÁRIO
AEROPORTO - ÁREA RESTRITA 2º TEMPORADA, produzido por Moonshot
ARQUITETOS, produzido por Grifa Filmes
DE CARONA COM OS ÓVNIS, produzido por Clip Produtora
INHOTIM - ARTE PRESENTE, produzido por Camisa Listrada e Quarteto Filmes
MIL DIAS - A SAGA DA CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA, produzido por Cinegroup
MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE FICÇÃO
A LEI DO RISO – CRIMES BIZARROS, produzido por Movioca
ESCOLA DE GÊNIOS 1ª TEMPORADA, produzido por Mixer
MOSTRA TUA CARA!, produzido por Aldeia Produções
NATÁLIA 2ª TEMPORADA, produzido por Academia de Filmes
Z4, produzido por Formata Produções
MELHOR LONGA-METRAGEM FICÇÃO
A VOZ DO SILÊNCIO, de André Ristum
BENZINHO, de Gustavo Pizzi
CHACRINHA: O VELHO GUERREIRO, de Andrucha Waddington
O GRANDE CIRCO MÍSTICO, de Carlos Diegues
O PACIENTE: O CASO TANCREDO NEVES, de Sergio Rezende
MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO
A LUTA DO SÉCULO, de Sérgio Machado
EX PAJÉ, de Luiz Bolognesi
MY NAME IS NOW, ELZA SOARES, de Elizabete Martins Campos
O PROCESSO, de Maria Augusta Ramos
TODOS OS PAULOS DO MUNDO, de Gustavo Ribeiro e Rodrigo de Oliveira
MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL
DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 2 - O MISTÉRIO ITALIANO, de Viviane Jundi
O COLAR DE CORALINA, de Reginaldo Gontijo
MELHOR LONGA-METRAGEM COMÉDIA
MINHA VIDA EM MARTE, de Susana Garcia
MULHERES ALTERADAS, de Luis Pinheiro
NÃO SE ACEITAM DEVOLUÇÕES, de André Moraes Torres
OS FAROFEIROS, de Roberto Santucci
TODAS AS RAZÕES PARA ESQUECER, de Pedro Coutinho
UMA QUASE DUPLA, de Marcus Baldini
MELHOR DIREÇÃO
ALY MURITIBA, por Ferrugem
ANDRUCHA WADDINGTON, por Chacrinha: O Velho Guerreiro
CAROLINA JABOR, por Aos Teus Olhos
GABRIELA AMARAL ALMEIDA, por O Animal Cordial
GUSTAVO PIZZI, por Benzinho
MELHOR ATRIZ
ADRIANA ESTEVES, como MARIA, por Canastra Suja
DÉBORA FALABELLA, como SELMINHA, por O Beijo no Asfalto
GRACE PASSÔ, como GLORIA, por Praça Paris
KARINE TELES, como IRENE, por Benzinho
MARJORIE ESTIANO, como ANA, por As Boas Maneiras
MELHOR ATOR
DANIEL DE OLIVEIRA, como EDER JOFRE, por 10 Segundos para Vencer
LÁZARO RAMOS, como ARANDIR, por O Beijo no Asfalto
MURILO BENÍCIO, como INÁCIO, por O Animal Cordial
OTÁVIO MÜLLER, como KLAUS, por Benzinho
OTHON BASTOS, como TANCREDO NEVES, por O Paciente: O Caso Tancredo Neves
STEPAN NERCESSIAN, como CHACRINHA, por Chacrinha: O Velho Guerreiro
MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
ADRIANA ESTEVES, como SÔNIA, por Benzinho
FERNANDA MONTENEGRO, como DONA MATILDE, por O Beijo no Asfalto
GILDA NOMACCE, como GILDA, por As Boas Maneiras
LAURA CARDOSO, como POCARU, por Encantados
MARJORIE ESTIANO, como MILENE, por Paraiso Perdido
SANDRA CORVELONI, como ANGELINA, por 10 Segundos para Vencer
MELHOR ATOR COADJUVANTE
AILTON GRAÇA, como JOÃO HANEMMAN, por Mare Nostrum
ENRIQUE DIAZ, como DAVI, por Ferrugem
MATHEUS NACHTERGAELE, como LUCIANO, por O Nome da Morte
MILHEM CORTAZ, como CELSO, por Canastra Suja
OTÁVIO MÜLLER, como AMADO RIBEIRO, por O Beijo no Asfalto
OTÁVIO MÜLLER, como DR. RENAULT, por O Paciente: O Caso Tancredo Neves
MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA
FERNANDO YOUNG por Chacrinha: O Velho Guerreiro
GUSTAVO HADBA, ABC, por Motorrad
GUSTAVO HADBA, ABC, por O Grande Circo Místico
LULA CARVALHO, ASC/ABC, por 10 Segundos para Vencer
MAURO PINHEIRO JR por Unicórnio
WALTER CARVALHO, ABC, por O Beijo no Asfalto
MELHOR ROTEIRO ORIGINAL
ALY MURITIBA e JÉSSICA CANDAL por Ferrugem
ANDRÉ RISTUM por A Voz do Silêncio
CLAUDIO PAIVA, JULIA SPADACCINI e CARLA FAOUR por Chacrinha: O Velho Guerreiro
GABRIELA AMARAL ALMEIDA por O Animal Cordial
JULIANA ROJAS e MARCO DUTRA por As Boas Maneiras
KARINE TELES e GUSTAVO PIZZI por Benzinho
MELHOR ROTEIRO ADAPTADO
CARLOS DIEGUES e GEORGE MOURA, inspirado no poema “O Grande Circo Místico”, de Jorge de Lima por O Grande Circo Místico
FELIPE HIRSCH, baseado no livro “Severina”, de Rodrigo Rey Rosa por Severina
GUSTAVO LIPSZTEIN, adaptado da obra “O Paciente, o caso Tancredo Neves”, de Luis Mir por O Paciente: O Caso Tancredo Neves
JORGE FURTADO, ANA LUIZA AZEVEDO e VICENTE MORENO, adaptado da obra “Rasga Coração”, de Oduvaldo Vianna Filho por Rasga Coração
MURILO BENÍCIO, adaptado da obra “O Beijo no Asfalto”, de Nelson Rodrigues por O Beijo no Asfalto
MELHOR DIREÇÃO DE ARTE
ANDRÉ WELLER, por Unicórnio
ARTUR PINHEIRO, por O Grande Circo Místico
DINA SALEM LEVY, por Benzinho
MARCOS FLAKSMAN, por O Paciente: O Caso Tancredo Neves
RAFAEL TARGAT, por Chacrinha: O Velho Guerreiro
MELHOR FIGURINO
DIANA LESTE, por Benzinho
FLÁVIA LHACER, por O Doutrinador - O Filme
KIKA LOPES, por O Grande Circo Místico
KIKA LOPES, por O Paciente: O Caso Tancredo Neves
MARCELO PIES, por 10 Segundos para Vencer
MARCELO PIES, por Chacrinha: O Velho Guerreiro
MELHOR MAQUIAGEM
ADRIANO MANQUES, por O Paciente: O Caso Tancredo Neves
ANDRÉ ANASTÁCIO, por O Animal Cordial
CATHERINE LEBLANC CARAES e EMMANUELLE FÈVRE, por O Grande Circo Místico
MARLENE MOURA, por Chacrinha: O Velho Guerreiro
MARTÍN MACÍAS TRUJILLO, por 10 Segundos para Vencer
MELHOR EFEITO VISUAL
CLAUDIO PERALTA por Chacrinha: O Velho Guerreiro
CYRILLE BONJEAN, GUILHERME RAMALHO, HUGO GURGEL, GUILLAUME CASTAGNÉ, NICOLAS HERLIN e EDUARDO SCHAAL por As Boas Maneiras
MARCELO SIQUEIRA, ABC e THIERRY DELOBEL por O Grande Circo Místico
MARCELO SIQUEIRA, ABC, por Motorrad
MARCO PRADO por O Doutrinador - O Filme
MELHOR MONTAGEM FICÇÃO
GUSTAVO GIANI por A Voz do Silêncio
IDÊ LACRETA por O Animal Cordial
LIVIA SERPA por Benzinho
LUCAS GONZAGA por Motorrad
MAIR TAVARES e DANIEL GARCIA por O Grande Circo Místico
THIAGO LIMA por Chacrinha: O Velho Guerreiro
MELHOR MONTAGEM DOCUMENTÁRIO
GUSTAVO RIBEIRO e RODRIGO DE OLIVEIRA por Todos os Paulos do Mundo
KAREN AKERMAN por O Processo
KAREN HARLEY por Hilda Hilst pede Contato
LORENA ORTIZ e PABLO PANIAGUA por My Name is Now, Elza Soares
NATARA NEY por A Última Abolição
RICARDO FARIAS por Ex Pajé
YAN MOTTA por Soldados do Araguaia
MELHOR SOM
CHRISTOPHE PENCHENAT, A.F.S.I, SIMONE PETRILLO e EMMANUEL CROSET por O Grande Circo Místico
GABRIELA CUNHA, BERNARDO UZEDA e CHRISTOPHE VINGTRINIER por As Boas Maneiras
GABRIELA CUNHA, DANIEL TURINI e FERNANDO HENNA por O Animal Cordial
GEORGE SALDANHA, ROBERTO FERRAZ e ANDRE TADEU por Legalize Já – A Amizade Nunca Morre
JORGE REZENDE, EDUARDO HAMERSCHLAK, ALAN ZILLI e ARMANDO TORRES JR, ABC, por O Doutrinador - O Filme
JORGE SALDANHA, ARMANDO TORRES JR, ABC, ALESSANDRO LAROCA, EDUARDO VIRMOND LIMA e RENAN DEODATO por Chacrinha: O Velho Guerreiro
MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL
ANTONIO PINTO por Chacrinha: O Velho Guerreiro
ANTONIO PINTO por O Banquete
BERNA CEPPAS por 10 Segundos para Vencer
EDU LOBO por O Grande Circo Místico
ELZA SOARES e ALEXANDRE MARTINS por My Name is Now, Elza Soares
MELHOR TRILHA SONORA
FABIO GÓES por Detetives do Prédio Azul 2 O Mistério Italiano
FREJAT, LEONI e VINICIUS CANTUÁRIA por Intimidade entre Estranhos
MARIA GADÚ por Todas as Canções de Amor
MAURICIO NADER por Rasga Coração
SINAI SGANZERLA por O Desmonte do Monte
YAN MOTTA por Soldados do Araguaia
ZECA BALEIRO por Paraiso Perdido
MELHOR LONGA METRAGEM ESTRANGEIRO
A FORMA DA ÁGUA/The Shapeof Water (EUA), dirigido por Guillermo del Toro. Distribuição: Fox Filmes
BOHEMIAN RHAPSODY/Bohemian Rhapsody (EUA), dirigido por Bryan Singer. Distribuição: Fox Filmes
EU, TONYA/I' Tonya (EUA), dirigido por Craig Gillespie. Distribuição: Califórnia Filmes
INFILTRADO NA KLAN/ Blackkklansman (EUA), dirigido por Spike Lee. Distribuição: Universal Pictures
ME CHAME PELO SEU NOME/ Call me by Your Name (EUA), dirigido por Luca Guadagnino. Distribuição: Sony Pictures
NASCE UMA ESTRELA/A Star is Born (EUA), dirigido por Bradley Cooper. Distribuição: Warner Bros
THE SQUARE - ARTE DA DISCÓRDIA/The Square (Suécia, Alemanha, França, Dinamarca), dirigido por Ruben Östlund. Distribuição: Pandora Filmes
TRÊS ANÚNCIOS PARA UM CRIME/ Three Bilboards Outside Missouri (EUA), dirigido por Martin McDonagh. Distribuição: Fox Filmes
MELHOR LONGA METRAGEM IBERO-AMÉRICANO
A NOIVA DO DESERTO/La Novia Del Desierto (Argentina), dirigido por Cecilia Atán e Valeria Pivato. Distribuição: Imovision
ALGUÉM COMO EU (Brasil, Portugal), dirigido por Leonel Vieira. Distribuição: Paris Filmes
AS HERDEIRAS/ Las Herederas (Paraguai, Alemanha, Brasil, Uruguai, Noruega, França), dirigido por Marcelo Martinessi. Distribuição: Imovision
CACHORROS/Los Perros (Chile), dirigido por Marcela Said. Distribuição: Imovision
UMA NOITE DE 12 ANOS/La Noche de 12 Años (Argentina, Espanha, Uruguai), dirigido por Álvaro Brechner. Distribuição: Vitrine Filmes
