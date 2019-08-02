Home
Irmão do Jorel concorre ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Animação foi indicada na categoria Melhor série brasileira de animação

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 17:04

 Atualizado há 6 anos

10/07/2018 - Protagonista do desenho 'Irmão do Jorel' Crédito: Irmão do Jorel / Divulgação

"Irmão do Jorel" pode colecionar mais um prêmio. A animação criada pelo capixaba Juliano Enrico está entre as indicadas ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que acontece no próximo dia 14 deste mês.

O desenho disputa com "Boris e Rufus", "Cupcake e Dino", "Vivi Viravento" e "O Show da Luna!" o prêmio de Melhor série brasileira de animação. "É o que, o que, o que? Não tava sabendo dessa doideira?! Bora cruzar os dedos aê!", escreveu a administração da página na publicação. Confira a lista completa de indicações do prêmio no fim da matéria.

> Bacurau, filme brasileiro, ganha prêmio no Festival de Cannes

Prêmio Internacional

Em abril deste ano, "Irmão do Jorel" o prêmio de melhor série de animação da segunda edição dos Prêmios Quirino, na Espanha. A terceira temporada da produção venceu concorrentes como Petit, de Bernardita Ojeda Sala (Chile, Argentina, Colômbia); e a segunda temporada de Puerto Papel, de Álvaro Ceppi (Chile, Brasil, Colômbia, Argentina).

Durante a premiação, Juliano ainda dedicou o reconhecimento a todos que trabalham com ele. "É um negócio, são muitos artistas e muito talento, e tem que continuar", declarou o diretor de Irmão do Jorel.

CONFIRA OS INDICADOS

MELHOR CURTA-METRAGEM ANIMAÇÃO

AQUÁRIO, de Alice Andreoli Hirata

GUAXUMA, de Nara Normande

LÉ COM CRÉ, de Cassandra Reis

O MALABARISTA, de Iuri Moreno

SOBRE A GENTE, de Alunos do Projeto Animação

MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

AZUL VAZANTE, de Júlia Alquéres

COPACABANA AUSCHWITZ, de Jaiê Saavedra

COR DE PELE, de Livia Perini

MARÉ, de Amaranta Cesar

UM CORPO FEMININO, de Thais Fernandes

MELHOR CURTA-METRAGEM FICÇÃO

ADEUS À CARNE, de Julia Anquier

NOVA IORQUE, de Leo Tabosa

O MENINO PÁSSARO, de Diogo Leite

O ÓRFÃO, de Carolina Markowicz

PERIPATÉTICO, de Jessica Queiroz

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE ANIMAÇÃO

BORIS E RUFUS, produzido por Belli Studio

CUPCAKE E DINO: SERVIÇOS GERAIS, produzido por Birbo

IRMÃO DO JOREL, produzido por Copa Studio

VIVI VIRAVENTO, produzido por Mixer

O SHOW DA LUNA! 4º TEMPORADA, produzido por PinGuim Content

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE DOCUMENTÁRIO

AEROPORTO - ÁREA RESTRITA 2º TEMPORADA, produzido por Moonshot

ARQUITETOS, produzido por Grifa Filmes

DE CARONA COM OS ÓVNIS, produzido por Clip Produtora

INHOTIM - ARTE PRESENTE, produzido por Camisa Listrada e Quarteto Filmes

MIL DIAS - A SAGA DA CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA, produzido por Cinegroup

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE FICÇÃO

A LEI DO RISO – CRIMES BIZARROS, produzido por Movioca

ESCOLA DE GÊNIOS 1ª TEMPORADA, produzido por Mixer

MOSTRA TUA CARA!, produzido por Aldeia Produções

NATÁLIA 2ª TEMPORADA, produzido por Academia de Filmes

Z4, produzido por Formata Produções

MELHOR LONGA-METRAGEM FICÇÃO

A VOZ DO SILÊNCIO, de André Ristum

BENZINHO, de Gustavo Pizzi

CHACRINHA: O VELHO GUERREIRO, de Andrucha Waddington

O GRANDE CIRCO MÍSTICO, de Carlos Diegues

O PACIENTE: O CASO TANCREDO NEVES, de Sergio Rezende

MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

A LUTA DO SÉCULO, de Sérgio Machado

EX PAJÉ, de Luiz Bolognesi

MY NAME IS NOW, ELZA SOARES, de Elizabete Martins Campos

O PROCESSO, de Maria Augusta Ramos

TODOS OS PAULOS DO MUNDO, de Gustavo Ribeiro e Rodrigo de Oliveira

MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL

DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 2 - O MISTÉRIO ITALIANO, de Viviane Jundi

O COLAR DE CORALINA, de Reginaldo Gontijo

MELHOR LONGA-METRAGEM COMÉDIA

MINHA VIDA EM MARTE, de Susana Garcia

MULHERES ALTERADAS, de Luis Pinheiro

NÃO SE ACEITAM DEVOLUÇÕES, de André Moraes Torres

OS FAROFEIROS, de Roberto Santucci

TODAS AS RAZÕES PARA ESQUECER, de Pedro Coutinho

UMA QUASE DUPLA, de Marcus Baldini

MELHOR DIREÇÃO

ALY MURITIBA, por Ferrugem

ANDRUCHA WADDINGTON, por Chacrinha: O Velho Guerreiro

CAROLINA JABOR, por Aos Teus Olhos

GABRIELA AMARAL ALMEIDA, por O Animal Cordial

GUSTAVO PIZZI, por Benzinho

MELHOR ATRIZ

ADRIANA ESTEVES, como MARIA, por Canastra Suja

DÉBORA FALABELLA, como SELMINHA, por O Beijo no Asfalto

GRACE PASSÔ, como GLORIA, por Praça Paris

KARINE TELES, como IRENE, por Benzinho

MARJORIE ESTIANO, como ANA, por As Boas Maneiras

MELHOR ATOR

DANIEL DE OLIVEIRA, como EDER JOFRE, por 10 Segundos para Vencer

LÁZARO RAMOS, como ARANDIR, por O Beijo no Asfalto

MURILO BENÍCIO, como INÁCIO, por O Animal Cordial

OTÁVIO MÜLLER, como KLAUS, por Benzinho

OTHON BASTOS, como TANCREDO NEVES, por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

STEPAN NERCESSIAN, como CHACRINHA, por Chacrinha: O Velho Guerreiro

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

ADRIANA ESTEVES, como SÔNIA, por Benzinho

FERNANDA MONTENEGRO, como DONA MATILDE, por O Beijo no Asfalto

GILDA NOMACCE, como GILDA, por As Boas Maneiras

LAURA CARDOSO, como POCARU, por Encantados

MARJORIE ESTIANO, como MILENE, por Paraiso Perdido

SANDRA CORVELONI, como ANGELINA, por 10 Segundos para Vencer

MELHOR ATOR COADJUVANTE

AILTON GRAÇA, como JOÃO HANEMMAN, por Mare Nostrum

ENRIQUE DIAZ, como DAVI, por Ferrugem

MATHEUS NACHTERGAELE, como LUCIANO, por O Nome da Morte

MILHEM CORTAZ, como CELSO, por Canastra Suja

OTÁVIO MÜLLER, como AMADO RIBEIRO, por O Beijo no Asfalto

OTÁVIO MÜLLER, como DR. RENAULT, por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA

FERNANDO YOUNG por Chacrinha: O Velho Guerreiro

GUSTAVO HADBA, ABC, por Motorrad

GUSTAVO HADBA, ABC, por O Grande Circo Místico

LULA CARVALHO, ASC/ABC, por 10 Segundos para Vencer

MAURO PINHEIRO JR por Unicórnio

WALTER CARVALHO, ABC, por O Beijo no Asfalto

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

ALY MURITIBA e JÉSSICA CANDAL por Ferrugem

ANDRÉ RISTUM por A Voz do Silêncio

CLAUDIO PAIVA, JULIA SPADACCINI e CARLA FAOUR por Chacrinha: O Velho Guerreiro

GABRIELA AMARAL ALMEIDA por O Animal Cordial

JULIANA ROJAS e MARCO DUTRA por As Boas Maneiras

KARINE TELES e GUSTAVO PIZZI por Benzinho

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

CARLOS DIEGUES e GEORGE MOURA, inspirado no poema “O Grande Circo Místico”, de Jorge de Lima por O Grande Circo Místico

FELIPE HIRSCH, baseado no livro “Severina”, de Rodrigo Rey Rosa por Severina

GUSTAVO LIPSZTEIN, adaptado da obra “O Paciente, o caso Tancredo Neves”, de Luis Mir por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

JORGE FURTADO, ANA LUIZA AZEVEDO e VICENTE MORENO, adaptado da obra “Rasga Coração”, de Oduvaldo Vianna Filho por Rasga Coração

MURILO BENÍCIO, adaptado da obra “O Beijo no Asfalto”, de Nelson Rodrigues por O Beijo no Asfalto

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

ANDRÉ WELLER, por Unicórnio

ARTUR PINHEIRO, por O Grande Circo Místico

DINA SALEM LEVY, por Benzinho

MARCOS FLAKSMAN, por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

RAFAEL TARGAT, por Chacrinha: O Velho Guerreiro

MELHOR FIGURINO

DIANA LESTE, por Benzinho

FLÁVIA LHACER, por O Doutrinador - O Filme

KIKA LOPES, por O Grande Circo Místico

KIKA LOPES, por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

MARCELO PIES, por 10 Segundos para Vencer

MARCELO PIES, por Chacrinha: O Velho Guerreiro

MELHOR MAQUIAGEM

ADRIANO MANQUES, por O Paciente: O Caso Tancredo Neves

ANDRÉ ANASTÁCIO, por O Animal Cordial

CATHERINE LEBLANC CARAES e EMMANUELLE FÈVRE, por O Grande Circo Místico

MARLENE MOURA, por Chacrinha: O Velho Guerreiro

MARTÍN MACÍAS TRUJILLO, por 10 Segundos para Vencer

MELHOR EFEITO VISUAL

CLAUDIO PERALTA por Chacrinha: O Velho Guerreiro

CYRILLE BONJEAN, GUILHERME RAMALHO, HUGO GURGEL, GUILLAUME CASTAGNÉ, NICOLAS HERLIN e EDUARDO SCHAAL por As Boas Maneiras

MARCELO SIQUEIRA, ABC e THIERRY DELOBEL por O Grande Circo Místico

MARCELO SIQUEIRA, ABC, por Motorrad

MARCO PRADO por O Doutrinador - O Filme

MELHOR MONTAGEM FICÇÃO

GUSTAVO GIANI por A Voz do Silêncio

IDÊ LACRETA por O Animal Cordial

LIVIA SERPA por Benzinho

LUCAS GONZAGA por Motorrad

MAIR TAVARES e DANIEL GARCIA por O Grande Circo Místico

THIAGO LIMA por Chacrinha: O Velho Guerreiro

MELHOR MONTAGEM DOCUMENTÁRIO

GUSTAVO RIBEIRO e RODRIGO DE OLIVEIRA por Todos os Paulos do Mundo

KAREN AKERMAN por O Processo

KAREN HARLEY por Hilda Hilst pede Contato

LORENA ORTIZ e PABLO PANIAGUA por My Name is Now, Elza Soares

NATARA NEY por A Última Abolição

RICARDO FARIAS por Ex Pajé

YAN MOTTA por Soldados do Araguaia

MELHOR SOM

CHRISTOPHE PENCHENAT, A.F.S.I, SIMONE PETRILLO e EMMANUEL CROSET por O Grande Circo Místico

GABRIELA CUNHA, BERNARDO UZEDA e CHRISTOPHE VINGTRINIER por As Boas Maneiras

GABRIELA CUNHA, DANIEL TURINI e FERNANDO HENNA por O Animal Cordial

GEORGE SALDANHA, ROBERTO FERRAZ e ANDRE TADEU por Legalize Já – A Amizade Nunca Morre

JORGE REZENDE, EDUARDO HAMERSCHLAK, ALAN ZILLI e ARMANDO TORRES JR, ABC, por O Doutrinador - O Filme

JORGE SALDANHA, ARMANDO TORRES JR, ABC, ALESSANDRO LAROCA, EDUARDO VIRMOND LIMA e RENAN DEODATO por Chacrinha: O Velho Guerreiro

MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL

ANTONIO PINTO por Chacrinha: O Velho Guerreiro

ANTONIO PINTO por O Banquete

BERNA CEPPAS por 10 Segundos para Vencer

EDU LOBO por O Grande Circo Místico

ELZA SOARES e ALEXANDRE MARTINS por My Name is Now, Elza Soares

MELHOR TRILHA SONORA

FABIO GÓES por Detetives do Prédio Azul 2 O Mistério Italiano

FREJAT, LEONI e VINICIUS CANTUÁRIA por Intimidade entre Estranhos

MARIA GADÚ por Todas as Canções de Amor

MAURICIO NADER por Rasga Coração

SINAI SGANZERLA por O Desmonte do Monte

YAN MOTTA por Soldados do Araguaia

ZECA BALEIRO por Paraiso Perdido

MELHOR LONGA METRAGEM ESTRANGEIRO

A FORMA DA ÁGUA/The Shapeof Water (EUA), dirigido por Guillermo del Toro. Distribuição: Fox Filmes

BOHEMIAN RHAPSODY/Bohemian Rhapsody (EUA), dirigido por Bryan Singer. Distribuição: Fox Filmes

EU, TONYA/I' Tonya (EUA), dirigido por Craig Gillespie. Distribuição: Califórnia Filmes

INFILTRADO NA KLAN/ Blackkklansman (EUA), dirigido por Spike Lee. Distribuição: Universal Pictures

ME CHAME PELO SEU NOME/ Call me by Your Name (EUA), dirigido por Luca Guadagnino. Distribuição: Sony Pictures

NASCE UMA ESTRELA/A Star is Born (EUA), dirigido por Bradley Cooper. Distribuição: Warner Bros

THE SQUARE - ARTE DA DISCÓRDIA/The Square (Suécia, Alemanha, França, Dinamarca), dirigido por Ruben Östlund. Distribuição: Pandora Filmes

TRÊS ANÚNCIOS PARA UM CRIME/ Three Bilboards Outside Missouri (EUA), dirigido por Martin McDonagh. Distribuição: Fox Filmes

MELHOR LONGA METRAGEM IBERO-AMÉRICANO

A NOIVA DO DESERTO/La Novia Del Desierto (Argentina), dirigido por Cecilia Atán e Valeria Pivato. Distribuição: Imovision

ALGUÉM COMO EU (Brasil, Portugal), dirigido por Leonel Vieira. Distribuição: Paris Filmes

AS HERDEIRAS/ Las Herederas (Paraguai, Alemanha, Brasil, Uruguai, Noruega, França), dirigido por Marcelo Martinessi. Distribuição: Imovision

CACHORROS/Los Perros (Chile), dirigido por Marcela Said. Distribuição: Imovision

UMA NOITE DE 12 ANOS/La Noche de 12 Años (Argentina, Espanha, Uruguai), dirigido por Álvaro Brechner. Distribuição: Vitrine Filmes

