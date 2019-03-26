'Irmã Selma' volta ao ES mais alegre e pronta para fazer rir

Das vezes que já esteve no Espírito Santo, Octávio Mendes lotou os auditórios que sediaram seu monólogo "Irmã Selma" ao longo de anos do espetáculo de comédia em cartaz. O ator vai repetir a dose no próximo dia 6 de abril no Teatro da Ufes, em Vitória, pronto para fazer rir mais com roteiro repaginado e histórias que envolvem o humor em uma versão à lá "Terça Insana", de onde nasceu a freira comediante que dá nome ao espetáculo teatral.
Antes de ir para os palcos, Selma - para os íntimos - bombou na web e foi criada depois de Octávio assistir a uma entrevista com o diretor Steven Spielberg. "Amo que ela (a irmã Selma) é tão famosa e faz tanto sucesso. Só não sei te dizer sobre essa tão longa temporada. Só sei o que vejo: 'Um monte de gente querendo brincar", diz, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online.
Para a sessão especial, ele promete trazer mais diversão com as personagens do monólogo - uma apresentadora de programa sensacionalista, um ex-gay, a cantora Maria Botânica e a própria irmã Selma, que dá nome ao espetáculo -, que são figurinhas famosas entre os capixabas.
Assim como quem já prestigiou o espetáculo tem a lembrança das gargalhadas, o ator também: "Inesquecível é a sensação que guardo das vezes que estive em Vitória. Tenho muito forte a lembrança das gargalhadas do público. E também me lembro de, mesmo depois de cansado, ficar super contente com a energia do público".
Octávio, que fez fama no "Terça Insana" e nessa mesma oportunidade evoluiu o roteiro com a concepção da hilária irmã Selma, retoca que o bate-papo solitário só ficou mais alegre nesse meio tempo desde sua última vinda a Vitória. "(As apresentações) têm sido muito felizes, em geral. Sobretudo a atual temporada, em que estou em São Paulo", completa.
As pessoas estão carentes para se divertir com alguma coisa segura
Octávio destaca que não mudou muito o texto e tampouco o roteiro do monólogo - que ele mesmo escreveu e dirigiu -, mas acredita que ainda assim o papo se mantenha atual por se tratar de temas e assuntos variados. "Não se trata de fato cotidiano. São questões existenciais mesmo, então é atemporal. Os conflitos são mostrados de uma forma inteligente, o que faz o público se identificar", conclui.
As personagens, apesar de fazerem referência a personalidades prontas, não são críticas a essas figuras e muito menos à Igreja Católica com a representação da freira. As personagens, segundo ele mesmo, são só o meio de entreter com os "causos" absurdos.
Mônica Goldstein, a apresentadora de um programa sensacionalista, o ex-gay, um cara que mudou de vez, a Maria Botânica, atriz e cantora, e a personagem que dá nome ao espetáculo, irmã Selma, a freira humorista voltam com a corda toda. "E com uma atuação mais bem feita. Espetáculo mais maduro e reforçado à reação do público", dispara.
"Todos os personagens do show carregam uma empatia incrível. Até a irmã Selma, que é descaradamente do mau, tem uma empatia muito forte com o público. Acho que no fundo todos eles (os personagens) só querem viver em um mundo melhor", completa.
SERVIÇO
Irmã Selma com Octávio Mendes
Onde: Teatro da Ufes (Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória)
Quando: 6 de abril de 2019 (sábado), às 21h
Ingressos: R$ 70 (inteira, térreo); R$ 60 (inteira, mezanino) - Vendas pelo Tudus.com.br
Informações: (27) 3335-2953
Recomendação: 14 anos