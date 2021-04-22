Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Iphan tomba definitivamente 27 obras de Oscar Niemeyer

Entre elas estão edificações projetadas pelo arquiteto para o Parque do Ibirapuera, o Palácio da Alvorada, Congresso Nacional e o Memorial dos Povos Indígenas

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 19:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 abr 2021 às 19:34
Congresso Nacional
O Congresso Nacional foi projetado por Niemeyer e foi tombado Crédito: Pedro França
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tombou, definitivamente, um conjunto de 27 obras do arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012). A publicação no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira, 22, do tombamento definitivo dessas obras encerra um processo iniciado pelo próprio arquiteto, em 2007, no ano de seu centenário.
Na ocasião, ele fez uma lista com as edificações que considerava mais importantes e a encaminhou ao então ministro da Cultura Gilberto Gil. Em 2017, esse conjunto de 27 obras foi tombado.
O objetivo, ao tombar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental, é preservá-los, impedindo que eles sejam destruídos ou descaracterizados. Com o tombamento, este conjunto de obras fica sob a vigilância do Iphan. Qualquer intervenção nas obras e no seu entorno devem ser autorizadas pelo órgão.
Um dos maiores arquitetos brasileiros e nome de destaque na arquitetura moderna brasileira, Oscar Niemeyer morreu em 2012, aos 104 anos. Ele foi responsável por mais de 200 obras no Brasil e no exterior.
A maioria das construções tombadas fica em Brasília, mas entre elas estão, também, o conjunto de edificações do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, a Passarela do Samba, no Rio de Janeiro, e a Casa das Canoas, que ele projetou em 1951 para viver com a família, também no Rio.

Veja as obras de Niemeyer tombadas pelo Iphan

  • SÃO PAULO
  • Conjunto de edificações projetadas por Oscar Niemeyer para o Parque do Ibirapuera: Palácio das Artes, Palácio das Nações, Palácio dos Estados, Palácio da Indústria, Palácio da Agricultura e Grande Marquise

  • NITERÓI
  • Museu de Arte Contemporânea de Niterói

  • RIO DE JANEIRO
  • Passarela do Samba
  • Casa das Canoas
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: Gil Ferreira/SCO/STF
  • BRASÍLIA
  • Palácio Jaburu
  • Quartel General do Exército
  • Blocos Ministeriais e Anexos
  • Supremo Tribunal Federal
  • Palácio do Planalto
  • Congresso Nacional
  • Palácio da Alvorada, incluindo a Capela
  • Capela Nossa Senhora de Fátima
  • Palácio do Itamaraty e Anexos
  • Palácio da Justiça
  • Pombal
  • Casa de Chá
  • Praça dos Três Poderes
  • Touring Club do Brasil
  • Conjunto Cultural da República: Museu da República Honestino Guimarães e Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brizola
  • Espaço Oscar Niemeyer
  • Conjunto Cultural da Funarte
  • Memorial dos Povos Indígenas
  • Memorial JK
  • Teatro Nacional Cláudio Santoro
  • Panteão da Liberdade e Democracia Tancredo Neves
  • Espaço Lúcio Costa
  • Museu da Cidade

Veja Também

Sob Bolsonaro, Iphan vive paralisia mais longa desde antes da ditadura militar

Ruína de Queimado recebe menção honrosa em importante prêmio do Iphan

Servidores criticam nomeações do governo federal no Iphan

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arquitetura Cultura Iphan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados