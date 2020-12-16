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Cultura

Servidores criticam nomeações do governo federal no Iphan

Coletivo formado por 280 funcionários divulgou carta aberta nesta quarta (16)

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 17:10
Pastor Tassos Lycurgo assume diretoria do Iphan
Pastor Tassos Lycurgo assume diretoria do Iphan Crédito: Reprodução YouTube
O Coletivo de Servidores do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), formado por 280 funcionários do quadro da instituição, divulgou uma carta aberta que critica as nomeações recentes do governo federal para cargos na entidade. O documento foi publicado nesta quarta (16).
Neste mês, o pastor Tassos Lycurgo foi nomeado para o cargo de diretor do Departamento do Patrimônio Imaterial do Iphan.
"Externamos a nossa preocupação com as nomeações, nesses últimos tempos, de profissionais que estão assumindo cargos de gerência e direção nas unidades do Iphan, quando identificamos que os requisitos profissionais de nossa área não são atendidos", diz o texto.

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"Alertamos para os riscos que a inserção de agentes não experimentados na gestão pública e nos conhecimentos técnicos do campo do patrimônio cultural podem trazer à garantia dos princípios constitucionais de valorização e defesa da diversidade cultural da nossa sociedade", segue o documento. ?
Desde maio, o Iphan é chefiado por Larissa Rodrigues Peixoto Dutra, amiga da família Bolsonaro. Sua nomeação chegou a ser suspensa. A decisão, depois cancelada, apontava que Peixoto não tinha formação nem experiência compatíveis com esse cargo.

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