Inscrições de projetos no Natura Musical 2018 vão até sexta (29)

Atenção, artistas, bandas e coletivos que estão atrás de um patrocínio para seus projetos! As inscrições para participar do Natura Musical vão até a próxima sexta-feira (29) no site natura.sponsor.com

A plataforma oferece R$ 4,5 milhões  com a combinação de recursos próprios da marca e recursos das leis Rouanet (Nacional) e leis estaduais - para o lançamento de trabalhos em qualquer formato, como, por exemplo, álbum, EP, vinil, shows, clipes e livro, que prevejam a disseminação desses conteúdos musicais em diferentes formatos e plataformas.

O programa vem participando ativamente do lançamento e da consolidação de alguns dos mais representativos compositores e intérpretes da nova geração, com a gravação de discos e patrocínio de artistas como Liniker e os Caramelows, Francisco, El Hombre, Luedji Luna, Xênia França, Larissa Luz, Johnny Hooker, Filipe Catto, Felipe Cordeiro, Aíla, entre outros.

Em 2018, a novidade do programa é abrir espaço para uma categoria inédita que abrange coletivos culturais. Sendo assim, selos, grupos, blocos, produtoras, casas de show de pequeno porte e centros culturais, entre outros, podem ser eleitos pela curadoria para a produção, promoção e realização de mostras, residências e intercâmbios, conteúdos, entre outras ações. Confira o regulamento aqui.

"Buscamos selecionar propostas com potencial criativo para inovar e despertar o interesse das pessoas com um discurso conectado a temas contemporâneos. É importante que o projeto já tenha iniciado sua trajetória profissional de forma consistente e mantenha uma conexão direta com o mercado", exemplifica Fernanda Paiva, gerente de Marketing Institucional da Natura.

Vale ressaltar que esse valor corresponde apenas ao edital e não envolve a verba destinada ao patrocínio direto a alguns dos maiores festivais de música independente do Brasil. Serão contemplados no edital Natura Musical projetos de todo o território brasileiro por meio da lei Rouanet e, regionalmente, na Bahia, em Minas Gerais, no Pará, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, via leis estaduais de incentivo à cultura.

Com 13 anos, o Natura Musical tem hoje um papel singular na valorização da produção contemporânea e da identidade musical brasileira: já apoiou mais de 367 projetos de 18 estados brasileiros. A marca lança, em média, 30 discos anualmente, com destaques em listas de melhores do ano e premiações nacionais e internacionais, além de patrocinar shows, livros, filmes e acervos digitais.