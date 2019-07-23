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CULTURA

Inscrições abertas para o 8º Festival de TV e Cinema de Muqui

O Fecim acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de novembro, na Praça Central da cidade
Lara Rosado

Lara Rosado

Publicado em 

23 jul 2019 às 14:31

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 14:31

23/07/2019 - Festival de Cinema de Muqui 2018 Crédito: Fernando Madeira
Estão abertas as inscrições para o Festival de TV e Cinema de Muqui, o Fecim. Produtoras independentes e cineastas de todo o Brasil podem inscrever gratuitamente curtas de até 15 minutos e séries de televisão de até 26 minutos para serem exibidos no evento que é realizado mais uma vez a Praça Central de Muqui, na região Sul do Estado.
As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de agosto. O formulário oficial para submissão dos materiais está disponível no link disponível na página do Facebook do Fecim. O resultado com os filmes selecionados vai ser divulgado no dia 1º de outubro e o evento vai ser realizado nos dias 14, 15 e 16 de novembro.
> Festival de Música de Muqui abre inscrições para bandas capixabas
Em sua oitava edição, o Fecim tem como tema "De volta para o futuro na cidade menina" e a proposta é discutir sobre a manipulação do tempo no cinema e na televisão. Com técnicas específicas no audiovisual é possível mudar o tempo real para criar novas experiências aos espectadores, segundo o produtor do festival, Jussan Silva e Silva.
Ainda de acordo com ele, além de promover a economia criativa, o evento também tem como objetivo fortalecer e apoiar produções independentes visando contemplar as diferentes faces da diversidade audiovisual brasileira. "Somos o único festival de cinema no interior e é importante valorizar a participação popular e a construção de novas narrativas. Esse ano mudamos o nome do Fecim que antes era escrito com N no final. O M é de Muqui e esse foi um pedido da própria comunidade como símbolo de valorização da memória da cidade. O festival é um intercâmbio cultural de extrema importância tanto para o Estado, como para o país", pontuou.
> Festival de Cinema de Vitória tem número recorde de filmes inscritos
Conforme as outras edições, o festival desse ano vai contar com duas mostras competitivas nacionais. Em uma serão selecionados curtas nos gêneros de ficção, documentário, animação, experimental ou híbrido finalizados entre 2017 e 2019, inéditos no Fecim. Na outra serão escolhidos primeiros episódios de séries ou pilotos nas categorias de ficção, documentário e ou animação exibidos em grade aberta ou fechada, lançados entre 2016 e 2019, também inéditos no evento.
“É importante que os interessados acessem o regulamento e vejam os formatos que os materiais audiovisuais devem ser submetidos. Os filmes que forem enviados farão parte do nosso acervo e poderão ser utilizados somente com objetivos culturais, sem fins comerciais”, finalizou.

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