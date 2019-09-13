Information Society agita Vitória com show nostálgico e surpresas

Kurt Harland, Paul Robb, James Cassidy, Amanda Kramer e Cristopher Anton não vinham ao Brasil há 30 anos e tanto tempo sem sentir os ares tropicais só fizeram com que eles tivessem mais saudade do público daqui. Se de um lado eles tiveram falta da energia latina, do outro, os fãs também queriam mais oportunidades de ver os ícones do Information Society de perto. Para os capixabas, a espera acaba neste sábado (14), quando o grupo promete show especial em Vitória. não vinham aohá 30 anos e tanto tempo sem sentir os ares tropicais só fizeram com que eles tivessem mais saudade do público daqui. Se de um lado eles tiveram falta da energia latina, do outro, os fãs também queriam mais oportunidades de ver os ícones dode perto. Para os capixabas, a espera acaba neste sábado (14), quando o grupo promete

A banda Information Society: Paul Robb, Kurt Harland e James Cassidy Crédito: Assessoria Espaço Patrick Ribeiro/Divulgação

Para a apresentação comemorativa, o repertório já é anunciado pelo produtor Paul Robb, em entrevista à Gazeta: "Vamos tocar todas as músicas do nosso primeiro álbum. Quando viemos ao Brasil pela primeira vez, só tínhamos aquelas músicas para tocar, então pensamos que seria legal tocá-las novamente". Segundo ele, canções mais novas também fazem parte do set.

Desde o início deste ano, depois de 34 anos de carreira, Information Society está lançando um single por mês, como “World Enought” e “Notthing Prevails”, que devem compor o repertório que será apresentado na turnê que passa por várias cidades do Brasil. Mas o que eles gostam mesmo é de estourar com as clássicas "Whats On Your Mind (Pure Energy)", "Repetittion" e "Running", por exemplo.

Durante o papo com a reportagem, Paul também adiantou um pouco sobre os planos para a banda e confidenciou detalhes da relação do grupo com os fãs brasileiros, que são mundialmente conhecidos por venerarem os norte-americanos cantantes.

Vão comemorar 30 anos desde a última vinda ao Brasil. O que vão trazer aos shows daqui?

Em celebração a essa data, nós vamos tocar nosso primeiro álbum inteiro, em ordem. Quando fomos ao Brasil pela primeira vez, eram as únicas músicas que nós tínhamos para tocar, então pensamos que seria legal tocá-las. Também vamos encaixar algumas novas canções e os sucessos.

A apresentação de Vitória terá algo de especial?

Nós estivemos em Vitória em 1991. Foi uma ocasião muito boa e nós estamos animados para ver como as coisas mudaram na cidade. E a surpresa eu acho que eu revelei na resposta anterior (risos).

Há um apelo grande pela banda por parte dos fãs brasileiros. A que atribuem esse sucesso no Brasil?

A gente acha que nosso sucesso no Brasil é impossível de explicar, então decidimos só aproveitar toda essa energia a cada vinda nossa ao país.

Acham que falta opção de boa música hoje em dia, sobretudo no pop eletrônico?

Parece, para mim, que toda a música pop é eletrônica agora. Então, não tem nada de especial em dizer 'nós somos uma banda eletrônica'. Estamos, por ora, amando um cara doido de Miami, nos Estados Unidos, chamado Otto von Schirach. Nós também amamos John Maus, artista de Minnesota.

E como se reinventaram para se manterem no topo das paradas por tanto tempo?

Eu acho que é mais fácil escrever música agora do que quando nós éramos mais jovens. Nós estamos melhores nisso!

E qual acha que é o grande diferencial da Information para as bandas contemporâneas?

As pessoas gostam de nos comparar com bandas como 'Depeche Mode' ou 'New Order', mas eu acho que nós adquirimos um tempero especial durante o tempo que ficamos na cidade de Nova York, que as bandas europeias não tiveram como fazer. Temos muito em comum com os atos de hip hop dessa geração.

E como é a relação com os fãs, do que observam?

Nós percebemos que muitos fãs 'originais' continuam indo aos shows com seus filhos, por exemplo, o que nós achamos fantástico. Nós gostamos de ver novos fãs, também, mas temos um amor com os nossos antigos fãs. Eles são os melhores!

Lançaram uma música em 2018 e outra neste ano. Elas estarão no repertório?

A gente sempre toca todos os hits quando estamos em apresentações no Brasil, porque se a gente não fizer isso recebemos e-mails dos fãs brasileiros furiosos (risos). Mas, como disse, vamos encaixar no repertório algumas mais recentes, também.

Pensam em novo álbum, novo single?

Nós estamos lançando singles nas plataformas todos os meses desde o início deste ano. E nós estamos com um álbum pronto para ser lançado o quanto antes, mas só em 2020.

E como é pensar nesses novos lançamentos nessa era tão digital?

Nós nos damos bem com a era digital. Nós ajudamos a construí-la.

SERVIÇO

Information Society em Vitória (ES)

Onde: Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto de Vitória (Av. Roza Helenza Schorling Albuquerque, s/n, Goiabeiras, Vitória)

Quando: 14 de setembro de 2019 (sábado), a partir das 20h

Ingressos: R$ 140 (inteira, pista premium, 2º lote); R$ 1 mil (mesa ouro, 4 pessoas); R$ 900 (mesa prata, 4 pessoas); R$ 800 (mesa bronze, 4 pessoas) - Vendas na bilheteria do local, na Cafeteria do Mestre (Aeroporto de Vitória) ou pelo EventBrite.com.br