Indicado a 10 Oscar, "A Favorita" consegue ser pop e artístico

"A Favorita" tem 10 indicações ao Oscar Crédito: Fox Films/Divulgação

O diretor grego Yorgos Lanthimos é um daqueles que gostam de incomodar. Seus trabalhos anteriores mais recentes, os ótimos “Dente Canino” (2009), “O Lagosta” (2015) e “O Sacrifício do Cervo Sagrado” (2017), são filmes que normalmente acabam restritos àquele circuito comercial com um pé fincado no cinema de arte. A razão disso é que Lanthimos tem apreço pelo estranho e gosta de provocar o espectador, que, por sua vez, às vezes prefere o conforto de tramas formulaicas e cheias de clichês.

Para esse espectador, uma boa notícia: “A Favorita”, que estreia hoje no Estado, é o trabalho mais convencional do cineasta grego. Indicado a 10 Oscar, o filme se passa no início do século 18, durante a Guerra de Sucessão Espanhola, quando os ingleses ficaram preocupados com o crescente poder dos franceses, uma vez que um então príncipe francês, Felipe de Ajnou, assumira o trono da Espanha, e se envolveram em um custoso conflito.

O roteiro situa a trama dentro da realeza britânica da época, cheia de condes, duques, duquesas e, claro, uma rainha. Após a morte do marido, a rainha Anne (Olivia Colman) passa cada vez mais tempo ao lado de seu braço direito, Sarah (Rachel Weisz), a duquesa de Marlborough, que tem papel fundamental em todas as decisões tomadas pela regente.

Emma Stone é Abigail em "A Favorita" Crédito: FOX FILMS/DIVULGAÇÃO

Eis que um dia chega à corte a jovem Abigail (Emma Stone), uma ex-nobre que perdeu tudo o que tinha e parece disposta a qualquer coisa para recuperar seu antigo status. Em pouco tempo, Abigail cai nas graças da rainha e passa a dividir a atenção – e o carinho – da governante com Sarah.

ESTÉTICA

Lanthimos faz opção por ridicularizar os integrantes masculinos da corte, todos retratados como desastrados bonachões, com suas perucas e maquiagens ridículas; as mulheres, por sua vez, são fortes e decididas. A própria rainha, convivendo com graves problemas de saúde, nunca é tratada com a mesma pompa que seus súditos.

Tecnicamente o filme é impecável. Fotografia, design de produção e figurino ajudam na ambientação. Lanthimos brinca com o escopo das câmeras, pulando de sequências mais fechadas para outras realizadas com uma grande angular – se o roteiro é convencional, o comando do cineasta trata de colocar a esquisitice em seu devido lugar, mas sempre em função da narrativa, o grande trunfo de “A Favorita”.

A condução do filme leva o espectador de um lado para o outro. Em um primeiro momento simpatizamos com Abigail e vilanizamos Sarah apenas para instantes depois nos pegarmos torcendo pela última.

No meio da guerra entre as duas, a rainha faz seus jogos de maneira quase sádica e tira proveito de toda a atenção que lhe é dispensada. A Anne de Olivia Colman é petulante, o que contrasta com sua condição de saúde sempre delicada.