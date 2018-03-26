Imagem de Nossa Senhora é censurada em Vila Velha

Todo artista que se preze tem uma obra roubada ou proibida em seu tempo de vida. E, infelizmente, eu estou fazendo xeque-mate nesse jogo, escreveu, em manifesto, o artista Rodolpho Valdetaro, de 33 anos, que teve duas de suas obras censuradas na exposição Imagens da Fé, na Casa da Memória, em Vila Velha. As obras (as Madona di Valdetaro) trazem Nossa Senhora amamentando e tiveram que ser sobrepostas com lenços para os seios representados não aparecessem.
Rodolpho conta que é a primeira vez que isso acontece. Eu fui convidado para a exposição por gostar muito da arte sacra e fazer uma analogia entre o renascimento e o grafite, mostrar como a beleza de um influencia na construção do outro, mas não estava levando muito a sério essa história de censura por aqui. Para mim, foi meio como um soco na face, relata o artista que não esperava ser repreendido por querer mostrar beleza ao mundo.
CURADORIA SUGERIU TAMPAR OBRA
A ideia de tampar veio da curadoria. Achei válido para evitar problemas futuros e não constranger o visitante, afirma Rodolpho, que defende que o propósito da exposição não é afastar, mas sim mostrar e expor o belo. Para ele, não dá para tornar um ato tão bonito do ser humano, como a amamentação, em uma coisa suja. Uma parcela pequena da população insiste em misturar ideais para ganhar cartaz e para político se promover, pondera.
Segundo o artista, o ideal seria ensinar e educar a população ao invés de proibir. É repugnante como algumas pessoas podem se apoiar em uma coisa dessas e achar que o insulto parte do artista e não do outro lado.
Apesar da indignação, Rodolpho garante que suas obras continuarão expostas. Tantos já fizeram tanto para eu poder colocar meu desenho ali, argumenta o artista, para quem tirar de cartaz a exposição seria baixar a cabeça para um ideal obsoleto de uma galera desinformada. A sujeira não pode ser jogada para baixo do tapete. O que me entristece mais é que os mesmo hipócritas que jugam o trabalho artístico local, vão em museus pela Europa afora e tira foto e bate palma. Já imaginou se Michelangelo tivesse a capela sistina toda coberta, o que seria da evolução artística?, questiona.
VEJA O "ANTES E DEPOIS" DA OBRA:
O OUTRO LADO
Questionada, a Prefeitura de Vila Velha (PMVV) confirma que a decisão de cobrir as peças foi tomara pela curadora do evento em parceria com Rodolpho Valdetaro.
O órgão esclarece que não é a realizador da exposição e que ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Projeto de Lei do vereador Reginaldo Almeida que impede exposição de conteúdos que ofendam a moral e os bons costumes. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores da cidade, que derrubaram o veto do prefeito, Max Filho, após o mesmo se posicionar contra ela.