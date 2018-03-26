Imagem de Nossa Senhora é censurada em Vila Velha

Artista tem obra censurada em museu de Vila Velha Crédito: Manoel Goes

Todo artista que se preze tem uma obra roubada ou proibida em seu tempo de vida. E, infelizmente, eu estou fazendo xeque-mate nesse jogo, escreveu, em manifesto, o artista Rodolpho Valdetaro, de 33 anos, que teve duas de suas obras censuradas na exposição Imagens da Fé, na Casa da Memória, em Vila Velha. As obras (as Madona di Valdetaro) trazem Nossa Senhora amamentando e tiveram que ser sobrepostas com lenços para os seios representados não aparecessem.

Rodolpho conta que é a primeira vez que isso acontece. Eu fui convidado para a exposição por gostar muito da arte sacra e fazer uma analogia entre o renascimento e o grafite, mostrar como a beleza de um influencia na construção do outro, mas não estava levando muito a sério essa história de censura por aqui. Para mim, foi meio como um soco na face, relata o artista que não esperava ser repreendido por querer mostrar beleza ao mundo.

CURADORIA SUGERIU TAMPAR OBRA

A ideia de tampar veio da curadoria. Achei válido para evitar problemas futuros e não constranger o visitante, afirma Rodolpho, que defende que o propósito da exposição não é afastar, mas sim mostrar e expor o belo. Para ele, não dá para tornar um ato tão bonito do ser humano, como a amamentação, em uma coisa suja. Uma parcela pequena da população insiste em misturar ideais para ganhar cartaz e para político se promover, pondera.

Segundo o artista, o ideal seria ensinar e educar a população ao invés de proibir. É repugnante como algumas pessoas podem se apoiar em uma coisa dessas e achar que o insulto parte do artista e não do outro lado.

Apesar da indignação, Rodolpho garante que suas obras continuarão expostas. Tantos já fizeram tanto para eu poder colocar meu desenho ali, argumenta o artista, para quem tirar de cartaz a exposição seria baixar a cabeça para um ideal obsoleto de uma galera desinformada. A sujeira não pode ser jogada para baixo do tapete. O que me entristece mais é que os mesmo hipócritas que jugam o trabalho artístico local, vão em museus pela Europa afora e tira foto e bate palma. Já imaginou se Michelangelo tivesse a capela sistina toda coberta, o que seria da evolução artística?, questiona.

VEJA O "ANTES E DEPOIS" DA OBRA:

O OUTRO LADO

Questionada, a Prefeitura de Vila Velha (PMVV) confirma que a decisão de cobrir as peças foi tomara pela curadora do evento em parceria com Rodolpho Valdetaro.

O órgão esclarece que não é a realizador da exposição e que ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Projeto de Lei do vereador Reginaldo Almeida que impede exposição de conteúdos que ofendam a moral e os bons costumes. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores da cidade, que derrubaram o veto do prefeito, Max Filho, após o mesmo se posicionar contra ela.